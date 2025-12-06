Acessibilidade

06 de Dezembro de 2025 • 21:18

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Aquidauanense Anna Clara conquista vice-campeonato de judô no Peru 

Judoca coloca Aquidauana em destaque no judô internacional

Redação

Publicado em 06/12/2025 às 19:51

Atualizado em 06/12/2025 às 20:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana voltou a ter seu nome marcado no cenário esportivo internacional neste sábado (06), com a conquista de um importante resultado no judô. A jovem atleta Anna Clara Mendes, representante da cidade, garantiu o vice-campeonato Panamericano no Peru, em competição que reuniu judocas de vários países das Américas.

O desempenho expressivo consolida Anna Clara como uma das grandes promessas do judô brasileiro em sua categoria. Determinada e em constante evolução, a atleta vem colecionando títulos e participações relevantes, mostrando maturidade técnica e excelente preparação.

A competição, uma das mais importantes do continente, reunirá atletas de alto nível e servirá como oportunidade para que a judoca continue sua trajetória internacional.

Para garantir sua presença no Pan, a família da atleta organizou uma rifa solidária e mobilizou a comunidade em busca de apoio financeiro. Os recursos foram necessários para cobrir taxas de inscrição, passagens, hospedagem e os custos de acompanhamento — já que Anna Clara é menor de idade e precisa viajar com um responsável.

Com o vice-campeonato recém-conquistado, Anna Clara Mendes segue inspirando jovens atletas e reforçando o potencial esportivo do município no cenário continental.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Polícia

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Oportunidade

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Aquidauana têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

Clima

Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

Publicidade

Comemoração

Aldeia Lagoinha celebra 69 anos de história e resistência nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo