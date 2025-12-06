Aquidauanense Anna Clara conquista vice-campeonato de judô no Peru 

Aquidauana voltou a ter seu nome marcado no cenário esportivo internacional neste sábado (06), com a conquista de um importante resultado no judô. A jovem atleta Anna Clara Mendes, representante da cidade, garantiu o vice-campeonato Panamericano no Peru, em competição que reuniu judocas de vários países das Américas.

O desempenho expressivo consolida Anna Clara como uma das grandes promessas do judô brasileiro em sua categoria. Determinada e em constante evolução, a atleta vem colecionando títulos e participações relevantes, mostrando maturidade técnica e excelente preparação.

A competição, uma das mais importantes do continente, reunirá atletas de alto nível e servirá como oportunidade para que a judoca continue sua trajetória internacional.

Para garantir sua presença no Pan, a família da atleta organizou uma rifa solidária e mobilizou a comunidade em busca de apoio financeiro. Os recursos foram necessários para cobrir taxas de inscrição, passagens, hospedagem e os custos de acompanhamento — já que Anna Clara é menor de idade e precisa viajar com um responsável.

Com o vice-campeonato recém-conquistado, Anna Clara Mendes segue inspirando jovens atletas e reforçando o potencial esportivo do município no cenário continental.