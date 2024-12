Aquidauanense Anna Clara é campeã sul-americana de Judô na Colômbia

O Pantaneiro

Com apenas 13 anos, a judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes brilhou mais uma vez, conquistando o título de Campeã Sul-Americana CBDE de Judô nesta quarta-feira (4), em Bucaramanga, na Colômbia. Representando o Brasil em uma das principais competições escolares da América do Sul, Anna Clara reforçou seu status como um dos grandes talentos do judô juvenil.

Uma trajetória de dedicação e conquistas

A jovem começou sua jornada no judô aos 6 anos, inspirada por sua irmã mais velha, Anna Beatriz. Desde então, Anna Clara acumula títulos que enchem de orgulho sua cidade natal, Aquidauana. Só neste ano, conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro Região IV e brilhou em competições estaduais e nacionais, como os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul e os Jogos Escolares Brasileiros.

Apoio familiar como pilar fundamental

Fátima e Cleverson, os pais da jovem atleta, destacam o esforço e a determinação da filha. "Ela é muito dedicada e busca sempre superar seus próprios limites. Esse título é o reflexo de anos de trabalho duro", afirma a mãe orgulhosa.

Próximos passos e homenagens

Além do título conquistado na Colômbia, Anna Clara será homenageada no próximo dia 13 pela Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul, como uma das melhores atletas escolares do ano.

Inspiração e exemplo



Anna Clara é a prova de que talento, dedicação e apoio podem transformar sonhos em realidade. Sua trajetória é um exemplo inspirador para jovens atletas, mostrando que é possível alcançar grandes conquistas com disciplina e paixão.

Aquidauana, Mato Grosso do Sul, celebra a vitória de sua campeã, torcendo por muitas outras conquistas no futuro.