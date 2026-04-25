Aquidauanense anuncia novo técnico para 2026

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O Aquidauanense Futebol Clube confirmou nesta semana a contratação do técnico português João Carlos Barros para comandar a equipe na sequência da temporada. A chegada do novo treinador marca uma mudança no comando do “Azulão”, que busca melhores resultados na série B do campeonato sul-matogrossense.

A diretoria aposta em um perfil que alia experiência e intensidade dentro de campo. Com histórico de acessos e vitórias ao longo da carreira, João Carlos Barros é conhecido por adotar um estilo de jogo ofensivo, além de priorizar disciplina tática e competitividade — características que o clube considera fundamentais para a retomada do bom desempenho.

O novo comandante já inicia os trabalhos no Estádio Noroeste, onde terá a missão de reorganizar o elenco e buscar equilíbrio entre jogadores mais experientes e atletas das categorias de base. O objetivo vai além de campanhas consistentes no estadual: o clube também busca a série A do campeonato.

A expectativa da torcida é alta com a mudança. O momento é visto como uma oportunidade de recomeço, com a esperança de que a equipe apresente um futebol mais competitivo e volte a brigar pelas primeiras posições.

Com o novo comando, o Aquidauanense tenta virar a chave na temporada e reforça o discurso de união entre elenco, diretoria e torcida em busca de um objetivo comum: voltar a conquistar títulos e recolocar o clube em destaque no cenário estadual.