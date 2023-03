Jogador mirim aparece entre os 'craques do ge' da Rede Globo com golaço de falta (vídeo)

O jogador de futebol, Henrique Caceres Teleken, de 7 anos, apareceu entre os "craques do ge" / Arquivo Pessoal

O jogador de futebol, Henrique Caceres Teleken, de 7 anos, apareceu entre os "craques do ge", quadro do programa Globo Esporte da TV Globo após ser filmado fazendo um golaço de falta em um jogo.

Pai orgulhoso, Leandro Araujo Teleken, de 28 anos, morador do bairro Alto, em Aquidauana, contou ao O Pantaneiro que o filho foi escolhido entre os candidatos do quadro. Henrique joga desde pequeno e ama futebol.

"Ele joga em casa desde muito pequeno. Mas começou a treinar em abril de 2022, na Gol Bonito de Bonito/MS com o treinador Edemir Rodrigues. Ele é ex- Jogador do Bayer de Munique."

A família mudou-se de Bonito para Aquidauana, onde o Henrique joga na escolinha do B10. Seu atual treinador é o Branco, ex- jogador do Palmeiras e multicampeão no Mato Grosso do Sul.

Leandro afirma que o jogo que passou no Globo Esporte foi realizado em janeiro de 2023 em Maracaju-MS, onde Henrique jogou pelo Clube Gol Bonito de Bonito-MS.

"Além disso tudo, esse final de semana, ele foi artilheiro de mais uma competição. Festival de jogos em Bonito-MS."

(Golaço foi registrado e passou na rede Globo. Foto: Reprodução vídeo)

O pai afirma que sempre incentiva o filho assim como a mãe dele, sua esposa Karyne Caceres, e se for da vontade de Deus, quem sabe o MS terá um grande craque pela seleção brasileira no futuro. "Sempre incentivamos. Na medida do possível, treinamentos alguns fundamentos em casa. O que depender de nós, os pais, iremos fazer de tudo para ele alcançar seus sonhos e objetivos."

Leandro afirma que o filho caçula, Enzo Caceres Teleken, de 6 anos, já começou a treinar e seguir os passos do irmão Henrique. "É um orgulho para nós pais, o irmão, para os avós, titios e amigos. E o pequeno já está seguindo os passos do irmão mais velho."

Henrique vai participar de competição Danicup Brasil 2023, em São Paulo no mês de junho pelo time Chelsea de Campo Grande-MS.

Veja o vídeo: