Aquidauanense assume Conselho de Administração do Comitê Olímpico Brasileiro

Rafael Girotto empossado no Conselho de Administração do COB / Divulgação

O aquidauanense Rafael Girotto, foi empossado no Conselho de Administração do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), na quarta-feira (15).

Girotto foi eleito em outubro do ano passado sendo o terceiro mais votado para o Conselho de Administração.

Assim, os novos membros do Conselho de Administração do Comitê Olímpico Brasileiro foram empossados no cargo, junto ao novo presidente da entidade, Marco Antônio La Porta, e sua vice, Yane Marques. Eles, junto a nova diretoria, estarão a frente da entidade pelos próximos quatro anos e serão responsáveis pelos trabalhos da casa em todo o Ciclo Olímpico Los Angeles 2028.

Eleito em outubro do ano passado sendo o terceiro mais votado para o Conselho de Administração, o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto, deixou sua palavra agora como membro do Conselho do COB. "Gostaria de parabenizar a nova Diretoria empossada, assim com os novos membros da CACOB e do Conselho de Administração do Comitê, e desejar muito sucesso nesse novo ciclo que se inicia. Essa eleição para o Conselho de Administração mostra a força da Canoagem Brasileira, não só na área técnica esportiva (resultados esportivos) como também na área de gestão", enfatiza Girotto.

Um dos órgãos mais importantes do COB, o Conselho de Administração é responsável por definir a estratégia e garantir as boas práticas de governança da entidade.

"Me sinto muito orgulhoso e feliz em poder fazer parte disso. Gostaria também de agradecer a todos membros das Assembleia do COB pela confiança depositada e pelo reconhecimento do trabalho realizado em frente da CBCa. Trabalharemos duro para termos um movimento Olímpico cada vez mais forte e desenvolvido em nosso país", conclui.

Quem é Rafael Girotto

Girotto foi atleta da canoagem por 20 anos, representando o Brasil em competições internacionais, como Mundiais e Sul-Americanos (este, campeão em 2013).

Como dirigente, foi presidente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul por quatro anos.

Foi membro do STDJ e do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa e desde 2021 é o presidente da entidade o mais jovem da história.

Ele é Graduado em Educação Física, Gestão Pública e Pós Graduado em Gerencia de Cidades.

Novo Presidente e Vice

Educador físico, mestre em Ciências do Esporte e Ciência da Motricidade Humana, coronel reformado do Exército e técnico de triatlo, Marco La Porta é o décimo presidente da história do Comitê Olímpico do Brasil.

"Para chegar a ser uma potência olímpica, o Brasil precisa antes ser uma nação esportiva, e o COB tem papel fundamental nisso, unindo os stakeholders do Movimento Olímpico e fomentando a pirâmide do alto rendimento. Queremos uma base de praticantes, novos fãs, novos treinadores, novos organizadores, para que na ponta do funil tenhamos novas Yanes, novos Emanueis, novos atletas que possam performar nos Jogos Olímpicos", disse o novo presidente do COB, Marco La Porta.

Yane Marques, a vice, é ex-atleta de pentatlo moderno é a primeira mulher em um cargo tão alto no Movimento Olímpico brasileiro.

"O tema da nossa campanha o tempo inteiro foi que não pode estar atleta de um lado e confederação do outro. Queremos ter atletas sentados junto com as confederações, para criar uma relação mais próxima. Atletas têm condições de ajudar, ao mesmo tempo que precisam estar próximos para entenderem que às vezes os presidentes de confederação também têm as suas dificuldades. Um precisa escutar e ajudar o outro", afirma Yane Marques.

Comitê Olímpico Brasileiro 2025 - 2028

Presidente: Marcos La Porta

Vice- Presidente: Yane Marques

Diretora de Comunicação e Marketing: Manoela Penna

Diretor Administrativo Financeiro: Marcelo Vido

Diretor de Esportes: Emanuel Rego

Conselho de Administração: Rafael Girotto (Canoagem), Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros (Handebol), Radamés Lattari Filho (Voleibol), Jodson Gomes Edington Junior (Tiro Esportivo), Karl Anders Ivar Pettersson (Desportos na Neve), Flavio Cabral Neves (Wrestling) e Flavio Padaratz (Surfe).