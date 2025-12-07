Aquidauanense avança à semi no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Divulgação

A jogadora aquidauanense Talita Antunes, ao lado da parceira Taiana Lima, garantiu vaga na semifinal da etapa Elite de Itapema (SC) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla avançou entre as quatro melhores após uma série de vitórias importantes no sábado (6).



Horas depois de superar um confronto difícil nas oitavas de final, Talita e Taiana retornaram à quadra com consistência e venceu a dupla Verena e Kyce por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, garantindo a classificação para a próxima fase.



Com o resultado, a dupla segue firme na disputa pelo título da etapa. A semifinal acontece neste domingo, às 11h, contra a dupla formada por Thainara e Talita Simonetti.



A fase decisiva promete fortes emoções, e a torcida aquidauanense acompanha de perto o desempenho de Talita, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro.

