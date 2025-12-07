Acessibilidade

07 de Dezembro de 2025 • 17:35

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Aquidauanense avança à semi no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A fase decisiva promete fortes emoções, e a torcida aquidauanense acompanha de perto o desempenho de Talita, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro

Da redação

Publicado em 07/12/2025 às 12:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A jogadora aquidauanense Talita Antunes, ao lado da parceira Taiana Lima, garantiu vaga na semifinal da etapa Elite de Itapema (SC) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla avançou entre as quatro melhores após uma série de vitórias importantes no sábado (6).

Horas depois de superar um confronto difícil nas oitavas de final, Talita e Taiana retornaram à quadra com consistência e venceu a dupla Verena e Kyce por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, garantindo a classificação para a próxima fase.

Com o resultado, a dupla segue firme na disputa pelo título da etapa. A semifinal acontece neste domingo, às 11h, contra a dupla formada por Thainara e Talita Simonetti.

A fase decisiva promete fortes emoções, e a torcida aquidauanense acompanha de perto o desempenho de Talita, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana recebe 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia

• Falcão mantém favoritismo e conquista mais um título do vôlei

• 41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

IFMS Aquidauana realiza visita técnica em Foz do Iguaçu

Cidadania

Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

Atenção

Aquidauana promove oficinas sobre higiene e manipulação de alimentos

Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Acidente

Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana

Publicidade

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

ÚLTIMAS

Sistema penitenciário

MS registra mais de 73% da população prisional em atividades educacionais

O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo