Aquidauanense sobe no topo do pódio da Copa Minas de Judô

Divulgação

No último sábado (13), os olhos estavam voltados para o ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, onde mais de 900 atletas de todo o Brasil se reuniram para a Copa Minas de Judô. Entre eles, uma jovem de Aquidauana, Anna Clara Alegre Mendes, se destacou de maneira brilhante.

Competindo na categoria sub15 - 36kg, Anna Clara enfrentou lutas intensas ao longo do dia. Treinada pelo Sensei Osvaldo Benevides Júnior e participante do Programa MS Desporto Escola, a determinação e a técnica da jovem judoca foram verdadeiramente impressionantes.

Em um campeonato de alto nível, cada luta exigia o máximo de habilidade e concentração. Anna Clara não se intimidou. Com graciosidade e força, ela superou todos os desafios que surgiram em seu caminho, conquistando vitória após vitória.

Ao final do torneio, após uma jornada de muita dedicação e esforço, Anna Clara Alegre Mendes alcançou o ponto mais alto do pódio. Ela se consagrou campeã na sua categoria, um feito que não apenas coroou seu talento, mas também encheu de orgulho seus familiares, amigos e toda a comunidade de Aquidauana.

A vitória de Anna Clara é um testemunho do impacto positivo do Programa MS Desporto Escola, que busca promover a formação esportiva entre jovens do estado. O Sensei Osvaldo Benevides Júnior expressou seu orgulho pela conquista de sua aluna e ressaltou a importância do apoio comunitário e familiar para o desenvolvimento dos atletas.

Esta vitória representa não apenas um marco na carreira esportiva de Anna Clara, mas também uma inspiração para muitos jovens de Aquidauana e de todo o Brasil, mostrando que com dedicação, treinamento e apoio, grandes conquistas são possíveis.

A comunidade de Aquidauana continua a celebrar esta grande vitória, esperando que mais jovens se sintam inspirados a seguir os passos de Anna Clara e a se dedicarem ao esporte.

Confira mais fotos: