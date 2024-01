Aquidauanense cai em golpe do falso comércio na internet e perde mais de R$ 2 mil

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Empresária aquidauanense de 30 anos caiu no golpe do falso comércio e perdeu mais de R$ 2 mil ao tentar comprar mesas e cadeiras pela internet. O fato aconteceu na quarta-feira (10).



Conforme o boletim de ocorrência, a mulher buscou na internet empresas do ramo com o melhor custo e benefício diante da necessidade de melhor atender seus clientes.



Na rede, ela encontrou uma empresa denominada “Mesas e Cia Paraná”. Em contato com a suposta empresa, ela comprou sete jogos de mesas com quatro cadeiras, três conjuntos de Bistrô e mais dois jogos completos de cadeiras.



Para confirmar a compra a mulher realizou dois PIX sendo o primeiro de R$ 1.900 e o segundo de R$ 300.



Contudo, após efetuar os pagamentos a mulher notou que a empresa não respondeu mais suas mensagens.



Diante da suspeita de um golpe, a empresária registrou um boletim de ocorrência e foi até a sua agência bancária para tentar reaver o dinheiro.