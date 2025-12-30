Aquidauanense celebra formatura após enfrentar grave problema de saúde

Isabelli Abelardo Martins, de 18 anos, aluna da Escola Doris Mendes Trindade, viveu dias difíceis no início deste mês ao enfrentar fortes dores que a levaram diversas vezes ao pronto-socorro. Mesmo após atendimentos iniciais, o problema persistia e se agravava. Somente após a realização de um exame particular foi identificado o diagnóstico: pedras nos rins.

A situação se intensificou rapidamente. Isabelli teve uma crise severa e precisou ser hospitalizada. No dia 12, foi internada com inflamação nos rins e uma infecção que acabou se espalhando, consequência de um tratamento tardio. O quadro exigiu cuidados médicos contínuos e internação prolongada.

O período de hospitalização coincidiu com um momento muito aguardado pela jovem: sua formatura do ensino médio, marcada para o dia 16. Isabelli já havia comprado o vestido, pago os convites e se preparava com entusiasmo para celebrar o encerramento de uma etapa importante de sua vida. Apesar da esperança de receber alta a tempo, isso não foi possível.

Mesmo sem poder comparecer à cerimônia, a conquista não passou em branco. O canudo simbólico da formatura foi levado até ela, acompanhado de mensagens de carinho e parabéns. Sem condições de usar o vestido ou a beca, Isabelli pediu que sua mãe registrasse aquele momento simples, porém carregado de significado.

“Eu não estava bem, mas ao ver o canudo me senti um pouco melhor e feliz”, relata. O gesto representou mais do que uma formatura: simbolizou força, superação e a realização de um sonho construído ao longo de sua trajetória escolar.

Isabelli recebeu alta hospitalar no dia 23 e segue em tratamento em casa, focada na recuperação. Sua história é um exemplo de resiliência e reforça a importância de valorizar cada conquista, mesmo diante dos desafios inesperados.