30 de Dezembro de 2025 • 09:44

Aquidauana

Aquidauanense celebra formatura após enfrentar grave problema de saúde

Aos 18 anos, estudante da Escola Doris Mendes Trindade precisou ser hospitalizada dias antes da formatura, mas não deixou que a conquista passasse sem ser registrada

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 09:00

Isabelli Abelardo Martins, de 18 anos, aluna da Escola Doris Mendes Trindade, viveu dias difíceis no início deste mês ao enfrentar fortes dores que a levaram diversas vezes ao pronto-socorro. Mesmo após atendimentos iniciais, o problema persistia e se agravava. Somente após a realização de um exame particular foi identificado o diagnóstico: pedras nos rins.

A situação se intensificou rapidamente. Isabelli teve uma crise severa e precisou ser hospitalizada. No dia 12, foi internada com inflamação nos rins e uma infecção que acabou se espalhando, consequência de um tratamento tardio. O quadro exigiu cuidados médicos contínuos e internação prolongada.

O período de hospitalização coincidiu com um momento muito aguardado pela jovem: sua formatura do ensino médio, marcada para o dia 16. Isabelli já havia comprado o vestido, pago os convites e se preparava com entusiasmo para celebrar o encerramento de uma etapa importante de sua vida. Apesar da esperança de receber alta a tempo, isso não foi possível.

Mesmo sem poder comparecer à cerimônia, a conquista não passou em branco. O canudo simbólico da formatura foi levado até ela, acompanhado de mensagens de carinho e parabéns. Sem condições de usar o vestido ou a beca, Isabelli pediu que sua mãe registrasse aquele momento simples, porém carregado de significado.

“Eu não estava bem, mas ao ver o canudo me senti um pouco melhor e feliz”, relata. O gesto representou mais do que uma formatura: simbolizou força, superação e a realização de um sonho construído ao longo de sua trajetória escolar.

Isabelli recebeu alta hospitalar no dia 23 e segue em tratamento em casa, focada na recuperação. Sua história é um exemplo de resiliência e reforça a importância de valorizar cada conquista, mesmo diante dos desafios inesperados.

