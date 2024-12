Aquidauanense conquista bronze no Campeonato Brasileiro Universitário

Arquivo Pessoal

Com uma performance de alto nível, o atleta aquidauanense Juan P. Pelliccioni encerrou o ano com mais uma conquista importante: a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Universitário de Judô. Apesar de um pequeno erro em milésimos que o afastou do ouro, Juan mostrou garra e determinação ao competir na final contra os melhores do país.



"Foi um ano de superação, resiliência e resignação", declarou Juan, que agradeceu o apoio fundamental da família, amigos e representantes de Aquidauana. "O trabalho continua desde já para o próximo ano. Espero que o Mestre e o Pai nos deem força para caminhar rumo às vitórias e aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos", completou.



A trajetória de Juan em 2024 foi marcada por conquistas expressivas. Além do bronze em Brasília, ele subiu ao pódio com o ouro em Natal (RN) e a prata em Joinville (SC), consolidando-se como um dos grandes destaques no esporte universitário brasileiro.



Com o encerramento de um ciclo vitorioso, Juan já projeta os desafios futuros, mostrando que determinação e fé continuarão sendo seus principais aliados na busca por novas conquistas.