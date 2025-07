Aquidauanense tem nas mãos o peso da nação brasileira simbolizado pela Bandeira Nacional (Foto: Divulgação)

A atleta aquidauanense Ramona Gamarra Paiva vem conquistando destaque no cenário esportivo internacional ao ser convocada novamente para a Seleção Brasileira de Basquete Master. Ela participa do 17º Campeonato Mundial de Basquete Master, que acontece na encantadora cidade de Lugano, na Suíça e conta com a presença de 22 equipes de diversos países.

Esta é a segunda vez que a jogadora representa o Brasil em um mundial. Sua primeira experiência aconteceu em 2023, em Mar del Plata, na Argentina. Em 2024, ela ainda integrou a equipe brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos no México, somando mais uma conquista em sua promissora carreira.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a jogadora destacou a importância de cada competição na sua trajetória: “Esse é o segundo mundial que participo. O primeiro foi em Mar del Plata, na Argentina, em 2023. Em 2024 participei do Pan Americano no México. E este ano fui convocada novamente pra disputar o mundial aqui na Suíça. Mas cada campeonato, seja mundial ou no Pan-Americano, é uma experiência diferente”, afirmou emocionada.

Ramona Gamarra Paiva é destaque na atuação técnica do Basquete Master (Foto: Divulgação)

A convocação da atleta tem sido motivo de orgulho para Aquidauana e inspira jovens talentos da cidade a seguirem no esporte. A participação dela no mundial reforça a força do basquete feminino brasileiro e mostra que, com dedicação, talento e esforço, é possível chegar ao topo, especialmente neste campeonato destinado a pessoas acima de 45 anos.

Mesmo com muita dedicação, o time brasileiro está fora das disputas pelos primeiros lugares. A equipe brasileira irá participar da sua última partida na competição neste sábado (05) contra o time da Itália. Já a grande final do campeonato será no domingo (06).

A equipe brasileira deverá retornar ao Brasil no dia 10 de julho. A previsão da chegada da atleta aquidauanense é no dia 11. Os últimos dias da viagem serão destinados para visita a pontos turísticos da região como as cidades de Milão e Roma após longos dias de dedicação.

Finalizando a entrevista, Ramona afirma que vestir a camisa da Seleção Brasileira é mais que uma meta alcançada — é a realização de um sonho de infância. “Jogar na Seleção Brasileira é o sonho de toda atleta. A emoção é uma mistura de adrenalina, orgulho, honra, responsabilidade e muita alegria. Vestir a camisa do Brasil era um sonho que consegui realizar”, concluiu.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!