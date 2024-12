Aquidauanense de 13 anos representa o Brasil em competição internacional de Judô

Arquivo Pessoal

Com apenas 13 anos, a judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes vive um sonho que é o reflexo de muito esforço, dedicação e talento. Na última segunda-feira (2), a jovem atleta embarcou para São Paulo para se unir à delegação brasileira de judô. Juntos, os atletas partiram no dia seguinte rumo a Bucaramanga, na Colômbia, onde representarão o país em uma importante competição internacional.



O retorno está previsto para o dia 11 de dezembro, carregando na bagagem não só experiências, mas a esperança de mais uma conquista histórica.



Uma carreira promissora desde cedo



Anna Clara começou sua jornada no judô aos 6 anos, influenciada pela irmã mais velha, Anna Beatriz Alegre Mendes, que também pratica o esporte. Hoje, ambas brilham nos tatames e acumulam conquistas que enchem de orgulho a cidade de Aquidauana.



Com um cotidiano dividido entre os estudos e os treinos intensivos, Anna Clara demonstra que disciplina e paixão caminham lado a lado. Cinco vezes por semana, a jovem veste seu quimono e se entrega ao esporte que já lhe rendeu vitórias memoráveis.

Conquistas que inspiram

Neste ano de 2024, Anna Clara conquistou o ouro na categoria sub-15, peso até 36 kg, no Campeonato Brasileiro Região IV, realizado em Anápolis (GO). Mas essa é apenas uma das muitas medalhas que a pequena gigante coleciona.

Em 2022, ela alcançou o bronze no Campeonato Brasileiro Final de Judô em Curitiba (PR). Já em 2023, foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro Região IV, campeã dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS) e campeã da série prata dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) em Brasília (DF). Além disso, acumula títulos em diversas competições estaduais, consolidando-se como um dos grandes nomes do judô juvenil.

Apoio Familiar: um pilar fundamental



Fátima e Cleverson, os pais de Anna Clara, são os maiores incentivadores da carreira da filha. Segundo a mãe, o objetivo de Anna Clara é sempre evoluir e buscar desafios ainda maiores no esporte.



"Ela é muito dedicada e determinada. Um dos seus sonhos é participar de competições de nível internacional", comenta Fátima com orgulho.



Justa homenagem



Pelas conquistas, esforço e dedicação, no dia 13 deste mês, Anna Clara receberá uma homenagem pela Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul, como melhores do ano, para os atletas que se destacaram esse ano no esporte escolar.

Um exemplo de determinação



Anna Clara é um exemplo de como talento, esforço e apoio familiar podem transformar sonhos em realidade. Sua história inspira jovens atletas de Aquidauana e de todo o Brasil, provando que, com determinação e trabalho duro, é possível ir cada vez mais longe.



Agora, os olhos de sua cidade natal estão voltados para Bucaramanga, torcendo para que Anna Clara Alegre Mendes brilhe mais uma vez e leve o nome de Aquidauana e do Brasil ao topo do pódio internacional.