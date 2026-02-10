Aquidauanense de 82 anos ganha casa renovada da prefeitura e governo de MS

A construção da casa da dona Olimpia, assim como as demais 24 unidades em execução, é acompanhada de perto pela equipe técnica do Núcleo de Habitação / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Uma senhora de 82 anos realizou o sonho da casa própria nesta terça-feira, dia 10, em Aquidauana. Em uma cerimônia emocionante, a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, entregou a chave da nova residência de Olimpia Lopes Figueiredo, construída por meio do programa habitacional Moradia Precária. O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 85 mil.

A casa foi entregue com estrutura completa, contendo sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. A obra incluiu toda a infraestrutura elétrica e hidráulica, forro, revestimento nas paredes, piso cerâmico e a instalação de todos os equipamentos hidrossanitários, garantindo segurança, conforto e melhores condições de moradia para a nova proprietária.

Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico, os secretários municipais Robert Cacho (Planejamento), Anderson Meireles (Chefe de Gabinete) e Clériton Alvarenga (Assistência Social), além de equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social, do Núcleo de Habitação e do Gabinete.

Durante o ato, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da parceria com o Estado. "Essa ação representa o cuidado da gestão municipal e estadual com as pessoas. A parceria com o Governo do Estado é fundamental para termos os projetos habitacionais aqui, para trazermos moradia digna a quem mais precisa, garantindo mais qualidade de vida e respeito às famílias do nosso município. Dona Olímpia, agora, poderá usufruir de uma casa nova com conforto e segurança", afirmou.

Emocionada, dona Olimpia celebrou a conquista. "Sempre acreditei que um dia Deus ia me abençoar e esse dia chegou. Me inscrevi no programa da prefeitura e, hoje, aos 82 anos estou aqui dentro da minha casa nova. É um sonho realizado!", disse.

O prefeito Mauro informou que, além desta entrega, a prefeitura e o Governo do Estado preparam, para o próximo trimestre, a entrega de mais 24 casas no Jardim Pantanal, que estão em fase final de acabamento. O investimento total nessas 25 unidades habitacionais é de R$ 2,1 milhões, recursos do Governo do Estado e da prefeitura para ampliar o acesso à moradia digna para mais famílias do município.

A construção da casa da dona Olimpia, assim como as demais 24 unidades em execução, é acompanhada de perto pela equipe técnica do Núcleo de Habitação, fiscais da engenharia da prefeitura e, também, os técnicos da Assistência Social.

Para mais informações sobre como participar e se inscrever nos programas habitacionais, os interessados devem procurar o Núcleo de Habitação, localizado na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas, munidos de documentos pessoais.

