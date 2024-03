Aquidauanense driblou preconceito e se fez soldado da PMMS

Arquivo Pessoal

Para entender como as mulheres percebem sua posição na sociedade, O Pantaneiro foi às ruas para ouvir suas opiniões e observar como o sexo feminino enxerga seu papel de forma geral. A repressão relacionada ao modo de vestir, agir e se posicionar ainda é bastante presente, segundo relatos.

Essa é a percepção de uma das primeiras Policiais Militares de Mato Grosso do Sul, a aquidauanense Lécia Maria Reis, 65 anos, divorciada, avó e mãe de dois filhos. "Eu sempre soube me impor. Quando algum 'engraçadinho' tentava me desrespeitar, eu colocava ele no seu devido lugar, especialmente quando eu era mais jovem."