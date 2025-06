Aquidauanense é convocada para campeonato de basquete na Suíça

Seleção brasileira de basquete veterana / Arquivo Pessoal

A aquidauanense Ramona Gamarra foi convocada pela Federação Brasileira de Basquetebol Master, para disputar o Campeonato Mundial de Basquete na Suíça, em evento que acontecerá de 27 de junho a 6 de julho.

Ramona tem 56 anos e joga basquete desde os 8 anos de idade. Até hoje, mora em Aquidauana.

Ao Pantaneiro, Ramona conta sua história e ela relata já ter participado de vários jogos escolares municipal e estadual. “Depois parei de jogar por diversos motivos, mas sempre praticava esporte como pedal, caminhada pra manter a saúde em forma”.

Em 2021, a aquidauanense recebeu um convite da ABV/ MS (Associação de Basquete Veterano) para representar o time do Estado no campeonato brasileiro em Fortaleza.

Foi então que ela começou os treinamentos com o time de basquete na Capital. “Há quatro anos eu faço parte da equipe de MS, representando nosso estado nos jogos brasileiros, que acontece anualmente em novembro. Em 2022 realizei um sonho ao receber a convocação para representar o Brasil no campeonato mundial em Mar Del Plata, na Argentina. Em 2023 fui novamente convocada para o Pan Americano no México. E agora vou representar o Brasil no campeonato mundial na Suíça”.

Ramona conta se sentir feliz e realizada com o convite. “É o sonho de todo atleta jogar na seleção do seu país, ainda que já veterana, pois vestir esse uniforme é muito prazeroso e uma emoção indescritível”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!