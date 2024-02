Aquidauanense é destaque no laço comprido em RS

Divulgação

O jovem aquidauanense Guilherme Mendes do Nascimento, carinhosamente conhecido como “Ferrerinha”, de 16 anos, foi o grande destaque na prova de laço comprido na renomada Vacaria, realizada no Rio Grande do Sul.



Ao jornal O Pantaneiro, Ferrerinha diz que começou a laçar desde muito cedo, aos 5 anos e desde lá o amor e a dedicação pela modalidade só crescem.



“Em primeiro lugar gostaria de agradecer aos meus maiores apoiadores e também investidores que são meus pais, Kakai e Jessica. Eles estão presentes em cada prova que participo e realmente vibram junto comigo a cada vitória”, disse.



Além disso, Guilherme aproveitou ao espaço para também agradecer as pessoas que o ladeiam.



“Também nada disso seria possível sem o meu tio Júnior Nogueira que foi quem me fez o convite a participar da Vacaria no estado do Rio Grande do Sul. Foi de fato a realização de um grande sonho que é participar de grandes provas pelo país. Agradeço também o apoio do Onofre Filho”, pontua.



Na Vacaria, o jovem laçador aquidauanense levou uma moto para casa ao ser consagrado campeão na modalidade de dupla juntamente com seu parceiro João Gabriel Leiva.