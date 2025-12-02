Aquidauanense é ouro nas Paralimpíadas Escolares 2025

Pestalozzi Aquidauana

Aquidauana tem um novo motivo para se orgulhar! A jovem atleta Larissa Emanuele, estudante da Associação Pestalozzi de Aquidauana, foi um dos grandes destaques das Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas em São Paulo entre os dias 24 e 29 de novembro.

Competindo na modalidade Parabadminton, Larissa mostrou determinação, técnica e uma força inspiradora, garantindo o 1º lugar e levando para casa a tão sonhada medalha de ouro. A conquista é resultado de um ano marcado por treinos intensos, disciplina e muita dedicação.

Durante a competição, Larissa esteve acompanhada pelo professor de Educação Física Lázaro Sena, que comemorou o desempenho da atleta e destacou o comprometimento que ela demonstrou ao longo de toda a preparação. “Larissa é exemplo de perseverança. Cada treino, cada esforço valeu a pena. Este ouro representa muito mais do que uma vitória esportiva: é um símbolo de superação”, afirmou o professor.

O retorno da atleta ao estado tem sido celebrado pela equipe da Pestalozzi, familiares e pela comunidade aquidauanense, que acompanha orgulhosa sua trajetória. Para todos, a conquista reforça o potencial do esporte como ferramenta de inclusão, transformação e realização pessoal.

Mais do que uma medalha, o ouro de Larissa coroa um ano inteiro de trabalho, empenho e paixão pelo esporte — e inspira novos caminhos para o paradesporto regional.