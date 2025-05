Apeles Garcia foi homenageado na Escola onde estuda: Marechal Deodoro da Fonseca / Foto: Arquivo pessoal

O estudante aquidauanense Apeles Maciel de Jesus Garcia (13), conquistou medalha de prata em Mato Grosso do Sul e medalha de Bronze no Brasil, ao participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Ele é aluno do 8° ano na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, e filho de Marcelo Garcia e Solange de Jesus Arruda Garcia. Apeles participou da competição pela primeira vez e fez as provas das duas etapas: a primeira em junho do ano passado, e a segunda em outubro.

Estudante Apeles Maciel e os pais: Marcelo Garcia e Solange de Jesus Arruda Garcia (Foto Divulgação)

Só quem passa na primeira, está autorizado a fazer a segunda prova e o resultado só é divulgado no mês de dezembro. Ele recebeu premiação na escola onde estuda, na presença da Diretora morma de Figueiredo Gentil e da vice-diretora, Andréia da Silva Soares Ayala. Seu professor de matemática é Evandro Aristimunha.

Da comunidade escolar, o medalhista recebeu homenagem de reconhecimento e gratidão, pelo exemplo de dedicação e compromisso com osa estudos didáticos. Ele também foi homenageado pela Câmara de Vereadores, por iniciativa do Vereador Juraci de Jesus, com Moção de Aplauso.

Pelo seu desempenho na OBMEP, o estudante recebeu para fazer parte do Programa de Iniciação Científica, com bolsa de estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

