22 de Setembro de 2025 • 11:36

Luto

Aquidauanense Elmira Coutinho Balbuena morre aos 93 anos

Elmira deixa oito filhos, 21 netos e 14 bisneto

Da redação

Publicado em 22/09/2025 às 09:42

Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana recebeu nesta segunda-feira (22), a notícia da morte da senhora Elmira Coutinho Balbuena, aos 93 anos. Natural de 11 de setembro de 1931, ela viveu no município por mais de seis décadas, onde constituiu família e trajetória ao lado do esposo, já falecido, conhecido como Seo Bebeto.

Elmira deixa oito filhos, 21 netos e 14 bisnetos. O velório ocorre na Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério municipal.

