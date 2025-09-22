Aquidauanense Elmira Coutinho Balbuena morre aos 93 anos

Elmira deixa oito filhos, 21 netos e 14 bisneto
Arquivo Pessoal
A comunidade de Aquidauana recebeu nesta segunda-feira (22), a notícia da morte da senhora Elmira Coutinho Balbuena, aos 93 anos. Natural de 11 de setembro de 1931, ela viveu no município por mais de seis décadas, onde constituiu família e trajetória ao lado do esposo, já falecido, conhecido como Seo Bebeto.
Elmira deixa oito filhos, 21 netos e 14 bisnetos. O velório ocorre na Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério municipal.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Destaque
Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana
Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana
Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana
Geral
Prêmio será sorteado na próxima terça-feira
Lei
A legislação disciplina uma questão regrada pela Anvisa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS