Aquidauanense Elmira Coutinho Balbuena morre aos 93 anos

A comunidade de Aquidauana recebeu nesta segunda-feira (22), a notícia da morte da senhora Elmira Coutinho Balbuena, aos 93 anos. Natural de 11 de setembro de 1931, ela viveu no município por mais de seis décadas, onde constituiu família e trajetória ao lado do esposo, já falecido, conhecido como Seo Bebeto.



Elmira deixa oito filhos, 21 netos e 14 bisnetos. O velório ocorre na Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério municipal.

