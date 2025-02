Aquidauanense encara o Pantanal em jogo decisivo na 7ª rodada do Estadual

Divulgação/ Futebol Pantanal

O Aquidauanense entra em campo neste domingo (16/02), às 16h, para encarar o Futebol Clube Pantanal no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O duelo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense - Série A, é crucial para as pretensões da equipe na competição.



O Azulão da Princesa busca mais uma vitória no Estadual e conta com o apoio de sua torcida para seguir na briga pela classificação. O time tem se destacado na temporada e encara o confronto como uma oportunidade para consolidar sua posição na tabela.



Ingresso gratuito para mulheres

Como forma de incentivar a presença do público feminino no estádio, o Pantanal anunciou que as mulheres terão entrada gratuita na partida. A ação faz parte de uma campanha contra o feminicídio, promovida pelo Poder Público e pela Federação de Futebol. “Aderimos à campanha contra a violência de gênero, e uma forma de ver as mulheres torcendo de forma segura é trazê-las para o estádio. Todas são bem-vindas!”, declarou Gilmar Ribeiro, presidente do Pantanal.



Os demais ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com vendas na bilheteria do estádio antes do jogo. A meia-entrada é válida para idosos, estudantes, jovens com ID Jovem, pessoas com deficiência e acompanhantes, doadores de sangue e crianças com até 10 anos.



Futebol e combate à violência doméstica

Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Avon apontou que, entre 2015 e 2018, ameaças e agressões contra mulheres aumentaram 23,7% em dias de jogos do Campeonato Brasileiro. O estudo sugere que o consumo excessivo de álcool e a alta carga emocional das partidas podem agravar episódios de violência doméstica.



Com essa iniciativa, o Pantanal reforça a mensagem de que o futebol deve ser um ambiente seguro para todos – e todas. O Aquidauanense segue focado no confronto, esperando contar com o apoio de sua torcida em mais um desafio na busca pela vitória.