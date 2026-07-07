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Futebol

Aquidauanense encerra terceira rodada entre líderes da Série B estadual

Azulão tem mesma pontuação de União ABC, Comercial e Misto, mas leva desvantagem no saldo de gols

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 10:36

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Jogadores comemoram gol de Diguda, que garantiu vitória do Aquidauanense contra o Taveirópolis / Daniel Baphtista

Com o encerramento da terceira rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol, o Aquidauanense e mais três times aparecem com a mesma pontuação e embolados na liderança da competição estadual. A disputa acontece em turno único, no sistema de pontos corridos, e apenas os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série A estadual de 2027.

No sábado (04), o União ABC jogou em casa e venceu o lanterna Campo Grande por 3 a 0, enquanto o 7 de Setembro também fez valer sua condição de mandante e anotou 3 a 1 no Misto. No mesmo dia, o Aquidauanense visitou o Taveirópolis e saiu do Estádio Jacques da Luz com um importante triunfo por 1 a 0. A rodada foi encerrada nesta segunda-feira (06), quando o Comercial superou o São Gabriel pelo placar de 3 a 1.

Os quatro primeiros colocados têm seis pontos, com duas vitórias e uma derrota na competição. O União ABC lidera pelo saldo de gols, seguido por Comercial (saldo +2), Misto (saldo +1) e Aquidauanense (saldo 0). O 7 de Setembro é o quinto colocado, com quatro pontos, enquanto Taveirópolis e São Gabriel têm três pontos. O lanterna Campo Grande soma apenas um ponto.

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