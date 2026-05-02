Aquidauanense encontra Jiboia escondida no quintal após desaparecimento de codornas

Você Repórter

Uma moradora da Vila São Pedro, em Aquidauana, viveu momentos de susto após encontrar uma jibóia escondida no quintal de casa. O animal foi localizado na manhã de sexta-feira (1º), depois que a família percebeu o desaparecimento de algumas codornas criadas no local.

Segundo relato da moradora, os animais começaram a sumir há alguns dias e a suspeita inicial era de ataques de gambás ou gatos. A descoberta da verdadeira “visitante” aconteceu quando a mãe dela entrou em uma pequena casinha nos fundos do quintal para realizar uma limpeza.

“A minha mãe entrou para limpar e, quando olhou para cima, deu de cara com a cobra. Ela saiu desesperada”, contou.

A jibóia estava escondida próxima ao telhado da estrutura, em um ponto de difícil visualização. Após o susto, a família percebeu que se tratava de uma cobra de grande porte.

Mesmo assustados, os moradores optaram por não mexer no animal e acionaram os órgãos responsáveis. A moradora informou que tentou contato com a Polícia Militar Ambiental e também com o Corpo de Bombeiros, mas foi orientada a aguardar o atendimento especializado.

Com receio de que a serpente deixasse o esconderijo e se deslocasse para outra parte do quintal — onde há gatos e cachorros — a família decidiu apenas monitorar a situação durante todo o dia e durante a noite.

A retirada da jibóia aconteceu na manhã deste sábado (02), quando equipes realizaram o resgate do animal com segurança. A cobra foi levada para soltura em uma área apropriada.

A moradora afirmou acreditar que tomou a decisão correta ao evitar qualquer tentativa de captura por conta própria e aguardar o trabalho especializado.

Casos de aparecimento de serpentes em áreas urbanas são relativamente comuns, principalmente em bairros próximos a áreas de vegetação. Especialistas orientam que, ao encontrar animais silvestres, a população mantenha distância e acione equipes capacitadas para realizar o resgate de forma segura.