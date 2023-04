Aquidauanense enfrenta o Costa Rica neste domingo em fase decisiva do Campeonato-Sul-Mato-Grossense

A expectativa é de um grande jogo neste domingo, com muita emoção e lances de tirar o fôlego / O Pantaneiro

No Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2023, a fase do mata-mata continua neste domingo, dia 2, com o jogo entre o Aquidauanense e Costa Rica Esporte Clube, às 15h, no estádio municipal Laerte Paes Coelho (Laertão) em Costa Rica.

Esse jogo é decisivo que garante a classificação da cobra do norte para as semifinais, se perder a equipe está fora. A partida promete ser bastante disputada, com os dois times buscando o ataque e lutando pela vitória.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o técnico do Aquidauanense, Luiz Cruz, disse que a semana de treinamento foi boa. "Não coloco que temos vantagem. Prefiro pensar que precisamos vencer o jogo. A equipe é boa e tem feito um bom trabalho. Já jogamos contra eles, tivemos um bom resultado, mas não podemos segurar empate. Temos de jogar o jogo".

Ele disse que o Aquidauanense vai para cima do Costa Rica com grande ataque. "Fizemos o fato casa e ganhamos os jogos em casa, empatamos também. Agora, preparamos a equipe para ganhar fora de casa. Tenho certeza que os jogadores vão corresponder e vamos conseguir um bom resultado."

O técnico diz que mudou a formação do time, treinando em várias situações e vai definir a equipe final próximo ao jogo. Ele diz que a forma de iniciar o jogo vai ser decidida momentos antes da partida.

O primeiro jogo ocorreu no sábado passado, dia 25 de março, no estádio Noroeste, em Aquidauana.



O jogo deste domingo tem tudo para ser emocionante e definir os rumos do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul de 2023. Os jogadores dos dois times estão cientes da importância da partida e prometem lutar até o fim pelo objetivo de chegar às semifinais e seguir em busca do título estadual.



Os semifinalistas serão definidos a partir desses confrontos, e o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2024 e no Campeonato Brasileiro Série D.