Aquidauanense Enivaldo Lino Alves morre vítima de câncer

Enivaldo era pai de dois filhos, trabalhava no "Osvaldo Refrigeração" e tinha grande ligação com a comunidade da Vila Paraíso
Arquivo Pessoal
O aquidauanense Enivaldo Lino Alves, de 38 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (15), por volta das 4h, na Santa Casa de Campo Grande. Ele estava internado há cerca de um mês para tratamento de um câncer no intestino.
Enivaldo era pai de dois filhos, trabalhava no “Osvaldo Refrigeração” e tinha grande ligação com a comunidade da Vila Paraíso, bairro onde morava. Também era conhecido por sua paixão por pesca e futebol.
Detalhes sobre o velório e o sepultamento serão informados posteriormente.
