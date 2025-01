Aquidauanense estreia com empate no Campeonato Estadual

Na abertura do Campeonato Estadual de Futebol da Série A de 2025, o Aquidauanense estreou com empate de 2 a 2 contra o Ivinhema. O jogo foi em Aquidauana no último sábado (18), às 15 horas no estádio Municipal Mario Pinto.

O público compareceu e agitou as arquibancadas e o alambrado, torcendo e incentivando o Aquidauanense FC na estreia do campeonato. Também estiveram presentes, o presidente da Federação de Futebol de MS - Estevão Petrallás, o prefeito Mauro do Atlântico, vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, os vereadores aquidauanenses Éverton Romero (presidente) e Renato Bossay e os secretários Ernandes Peixoto (Finanças) e Welington Moresco (Esporte).

Os gols do azulão foram marcados pelos jogadores Lyncon e Fernandinho. Já pela equipe do Ivinhema, marcaram os gols Thiaguinho e Eliezer.

A equipe do Aquidauanense voltará a campo no próximo dia 23 de janeiro (quinta-feira), pela segunda rodada do Estadual, às 9 horas, na cidade de Coxim contra o Coxim Atlético Clube.

A participação do Aquidauanense no Campeonato Estadual de Futebol conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana