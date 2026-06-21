Aquidauanense estreia com vitória no Sul-Mato-Grossense

O Aquidauanense começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando diante do Comercial, o Azulão da Princesa conquistou uma importante vitória por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Em uma partida bastante disputada, a equipe de Aquidauana mostrou organização tática, determinação e força coletiva para superar o adversário e largar na frente na tabela de classificação.

O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Biel, que aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir o triunfo do Aquidauanense. O lance foi decisivo para confirmar o resultado positivo e premiar o esforço da equipe durante os 90 minutos.

A vitória foi bastante comemorada por jogadores, comissão técnica e torcedores, que enxergam o resultado como um importante passo na busca pelos objetivos traçados para a temporada. A estreia vitoriosa também reforça a confiança do elenco para os próximos compromissos do campeonato.

Conhecido como Azulão da Princesa, o Aquidauanense tem uma história de tradição no futebol sul-mato-grossense e busca mais uma vez fazer uma campanha competitiva, representando o município de Aquidauana nas competições estaduais.

Com os três pontos conquistados logo na rodada de abertura, a equipe inicia sua trajetória em posição favorável e demonstra que pretende brigar pelas primeiras colocações. O resultado também serve como incentivo para a torcida, que mais uma vez mostrou apoio ao clube e acompanhou de perto o início da temporada.

Agora, o foco do Aquidauanense se volta para os próximos desafios da competição, com a missão de manter o bom desempenho e seguir somando pontos na busca pela classificação às fases decisivas do campeonato.