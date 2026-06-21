Acessibilidade

21 de Junho de 2026 • 17:18

Buscar

Últimas notícias
X
CAMPEONATO

Aquidauanense estreia com vitória no Sul-Mato-Grossense

Jogando diante do Comercial, o Azulão da Princesa conquistou uma importante vitória por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 16:08

Atualizado em 21/06/2026 às 16:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Aquidauanense começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando diante do Comercial, o Azulão da Princesa conquistou uma importante vitória por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Em uma partida bastante disputada, a equipe de Aquidauana mostrou organização tática, determinação e força coletiva para superar o adversário e largar na frente na tabela de classificação.

O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Biel, que aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir o triunfo do Aquidauanense. O lance foi decisivo para confirmar o resultado positivo e premiar o esforço da equipe durante os 90 minutos.

A vitória foi bastante comemorada por jogadores, comissão técnica e torcedores, que enxergam o resultado como um importante passo na busca pelos objetivos traçados para a temporada. A estreia vitoriosa também reforça a confiança do elenco para os próximos compromissos do campeonato.

Conhecido como Azulão da Princesa, o Aquidauanense tem uma história de tradição no futebol sul-mato-grossense e busca mais uma vez fazer uma campanha competitiva, representando o município de Aquidauana nas competições estaduais.

Com os três pontos conquistados logo na rodada de abertura, a equipe inicia sua trajetória em posição favorável e demonstra que pretende brigar pelas primeiras colocações. O resultado também serve como incentivo para a torcida, que mais uma vez mostrou apoio ao clube e acompanhou de perto o início da temporada.

Agora, o foco do Aquidauanense se volta para os próximos desafios da competição, com a missão de manter o bom desempenho e seguir somando pontos na busca pela classificação às fases decisivas do campeonato.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Domingo amanhece gelado em Aquidauana e regiões

Bairro Santa Terezinha

Dupla é levada à delegacia após consumir produtos e se recusar a pagar em supermercado de Aquidauana

Com o pé direito

Aquidauanense estreia com vitória sobre o Comercial na Série B do Sul-Mato-Grossense

Gol de Biel garante triunfo do Azulão por 1 a 0 no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana

Futebol amador

Final da 5ª Copa Aquidauana é grande destaque do calendário esportivo neste domingo

Publicidade

Chegou a se jogar no rio Aquidauana

Homem com tornozeleira eletrônica é preso após assalto e agressão contra idoso em Aquidauana

ÚLTIMAS

ALERTA

Falso alerta da Defesa Civil atingiu cerca de 30 milhões em 8 estados

PF investiga de onde partiram as mensagens

Clima

Ventania derruba árvore de grande porte sobre residência e assusta família em Corumbá

Três pessoas estavam na casa no momento do ocorrido, sendo duas crianças

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo