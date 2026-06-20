Aquidauanense estreia com vitória sobre o Comercial na Série B do Sul-Mato-Grossense

Gol de Biel garante triunfo do Azulão por 1 a 0 no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana
Jogadores comemoram gol que garantiu a vitória do Azulão sobre o Comercial / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube
O Aquidauanense começou com o pé direito sua caminhada na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando em casa, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, o Azulão venceu o Comercial por 1 a 0 na tarde deste sábado (20), na partida que abriu oficialmente a competição estadual de futebol.
A equipe de Aquidauana foi superior durante boa parte do primeiro tempo, criando as melhores oportunidades ofensivas e conseguindo transformar a pressão em vantagem no placar aos 27 minutos. Após uma boa jogada pelo lado esquerdo, Isaque finalizou para o gol, o goleiro do Comercial fez a defesa parcial e, no bate-rebate, o atacante Biel apareceu para empurrar a bola para as redes.
O lance que originou o gol teve ainda outro desdobramento importante. O meio-campista Dudu Arroz, camisa 8 do Comercial, recebeu cartão vermelho direto após agredir o jogador Cleber, do Aquidauanense, deixando o time visitante com um atleta a menos.
Mesmo em desvantagem numérica, o Comercial voltou melhor para a segunda etapa e passou a levar mais perigo ao gol adversário. Com destaque para as investidas do experiente atacante Jobson, o Colorado esteve próximo de alcançar o empate em diversas oportunidades.
No entanto, o goleiro Gabriel, do Aquidauanense, teve atuação decisiva e realizou importantes defesas, sendo um dos principais nomes da partida ao impedir que a agremiação campo-grandense balançasse as redes.
Na reta final do confronto, o técnico português João Carlos Barros promoveu a entrada do atacante Walter em busca de ampliar a vantagem do Azulão, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.
A primeira rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá sequência neste domingo (21), com dois confrontos marcados para as 15h. No Estádio Douradão, o Sete de Setembro recebe o Campo Grande, enquanto o São Gabriel enfrenta o União ABC no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.
A rodada será encerrada na segunda-feira (22), às 19h30, também no Estádio Jacques da Luz, com o duelo entre Taveirópolis e Misto.
A competição será disputada em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término do campeonato, os dois clubes de melhor campanha conquistarão o acesso à primeira divisão estadual de 2027. Nesta edição, uma das novidades é a limitação de atletas mais experientes nos elencos, já que cada equipe pode inscrever no máximo cinco jogadores com idade superior a 23 anos.
O próximo compromisso do Aquidauanense será no sábado (27), às 15h, fora de casa. O Azulão enfrenta o Misto, em Três Lagoas, no Estádio Madrugadão, em busca de manter os 100% de aproveitamento na competição.
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Serviços de reassentamento de lajotas são executados na Rua Antônio Quelho, ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, garantindo segurança e mobilidade
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