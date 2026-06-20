Acessibilidade

20 de Junho de 2026 • 20:46

Buscar

Últimas notícias
X
Com o pé direito

Aquidauanense estreia com vitória sobre o Comercial na Série B do Sul-Mato-Grossense

Gol de Biel garante triunfo do Azulão por 1 a 0 no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 19:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jogadores comemoram gol que garantiu a vitória do Azulão sobre o Comercial / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

O Aquidauanense começou com o pé direito sua caminhada na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando em casa, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, o Azulão venceu o Comercial por 1 a 0 na tarde deste sábado (20), na partida que abriu oficialmente a competição estadual de futebol.

A equipe de Aquidauana foi superior durante boa parte do primeiro tempo, criando as melhores oportunidades ofensivas e conseguindo transformar a pressão em vantagem no placar aos 27 minutos. Após uma boa jogada pelo lado esquerdo, Isaque finalizou para o gol, o goleiro do Comercial fez a defesa parcial e, no bate-rebate, o atacante Biel apareceu para empurrar a bola para as redes.

O lance que originou o gol teve ainda outro desdobramento importante. O meio-campista Dudu Arroz, camisa 8 do Comercial, recebeu cartão vermelho direto após agredir o jogador Cleber, do Aquidauanense, deixando o time visitante com um atleta a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, o Comercial voltou melhor para a segunda etapa e passou a levar mais perigo ao gol adversário. Com destaque para as investidas do experiente atacante Jobson, o Colorado esteve próximo de alcançar o empate em diversas oportunidades.

No entanto, o goleiro Gabriel, do Aquidauanense, teve atuação decisiva e realizou importantes defesas, sendo um dos principais nomes da partida ao impedir que a agremiação campo-grandense balançasse as redes.

Na reta final do confronto, o técnico português João Carlos Barros promoveu a entrada do atacante Walter em busca de ampliar a vantagem do Azulão, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

A primeira rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá sequência neste domingo (21), com dois confrontos marcados para as 15h. No Estádio Douradão, o Sete de Setembro recebe o Campo Grande, enquanto o São Gabriel enfrenta o União ABC no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A rodada será encerrada na segunda-feira (22), às 19h30, também no Estádio Jacques da Luz, com o duelo entre Taveirópolis e Misto.

A competição será disputada em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término do campeonato, os dois clubes de melhor campanha conquistarão o acesso à primeira divisão estadual de 2027. Nesta edição, uma das novidades é a limitação de atletas mais experientes nos elencos, já que cada equipe pode inscrever no máximo cinco jogadores com idade superior a 23 anos.

O próximo compromisso do Aquidauanense será no sábado (27), às 15h, fora de casa. O Azulão enfrenta o Misto, em Três Lagoas, no Estádio Madrugadão, em busca de manter os 100% de aproveitamento na competição.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Aquidauana vai investir R$ 3,2 milhões em obra do novo CMEI Bezerra de Menezes 

Capacitação

Profissionais de Aquidauana e Anastácio enaltecem curso que fortalece atendimento às mulheres

Infraestrutura

Prefeitura recupera pavimentação danificada pelas chuvas em Aquidauana

Serviços de reassentamento de lajotas são executados na Rua Antônio Quelho, ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, garantindo segurança e mobilidade

Futebol

Em casa, Aquidauanense estreia neste sábado com objetivo de voltar à elite sul-mato-grossense

Publicidade

Oportunidade de Trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta sexta

ÚLTIMAS

Solidariedade 

Frio intensifica campanha de arrecadação de agasalhos em Nioaque

Últimos 15 dias registraram mínima de 12°C, com chuva acima da média e a previsão aponta frio intenso com mínimas entre 5°C e 10°C nos próximos dias

Saúde

Aquidauana recebe 5 mil repelentes da Cruz Vermelha para combate à dengue e chikungunya

Produtos serão distribuídos pela Vigilância em Saúde a famílias em situação de vulnerabilidade, com prioridade para áreas com maior número de focos do Aedes aegypti

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo