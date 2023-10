Aquidauanense ganha destaque nacional no Programa Mais Você

A trajetória de Ana é um exemplo de determinação e resiliência / Ronald Regis / O Pantaneiro

Ana Aparecida Lourenço Ribeiro, uma moradora do Bairro Santa Terezinha em Aquidauana há 30 anos, está prestes a compartilhar sua história de empreendedorismo em rede nacional. Ela chamou a atenção da Rede Globo e foi convidada para participar do Programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na próxima segunda-feira, dia 23.



A trajetória de Ana é um exemplo de determinação e resiliência. A dona de casa comprou sua casa, carros, moto e até um apartamento, tudo isso graças ao seu empreendimento de revenda de produtos de cosméticos para familiares e amigos.

"Eu ajudei meu esposo a comprar nossa casa, nossos carro, moto, apartamento, tudo graça a minha revenda. Graças a Deus. Eu comecei através da família e uns amigos, um vai indicando para o outro e assim com indicação, agora virou tudo família, porque as clientes que eu tenho, se tornou parte da minha família, porque entra ano, sai ano, elas estão comigo", enfatiza Ana.

Ana acredita firmemente que suas clientes são a melhor forma de publicidade e atende um impressionante número de mais de 300 clientes em Aquidauana. " Tudo acontece por meio do boca a boca. Não uso redes sociais, mas atendo mais de 300 pessoas", diz com orgulho.

Dona Ana e Paulo Ricardo, gerente do Espaço Revendedor O Boticário - Foto: Ronald Regis

Como foi para no Mais Você?

Sobre como surgiu a oportunidade de estar no Programa Mais Você, Ana conta que participou de uma pesquisa realizada pela empresa de cosméticos O Boticário. Ela foi escolhida para compartilhar sua história na televisão. "Eles me enviaram a pesquisa, à qual respondi. Em seguida, pediram para eu gravar um pequeno vídeo de um minuto. Uma moça do Boticário veio até minha casa para gravar. Eles gostaram e enviaram para lá", explica Ana.

No entanto, quando a produção do programa entrou em contato com Ana para convidá-la, ela inicialmente achou que era um trote. "Ligaram para mim falando que fui convidada a participar do quadro revenda com amor, no programa da Ana Maria Braga. No começo, eu achei que era trote, até aí fiquei com medo. Eu liguei para o Paulo, nosso gerente, ele falou assim, não Aninha, é você mesmo. Eu falei, ah, Paulo, não vou não. Ele falou, mulher vai.", lembra Ana.

Dona Ana gravou com a repórter do Mais Você, Michelle Loreto - Foto: Divulgação

História da Dona Ana

A história de Dona Ana é uma história de determinação e crescimento. Começou vendendo poucos produtos em um espaço modesto dentro de sua casa. À medida que seus clientes aumentavam, o espaço se tornou pequeno demais. Foi então que seu marido teve uma ideia brilhante.

"Meu esposo teve uma ideia, a gente sair do nosso quarto e mudar para o quarto da minha filha, que foi embora para Campo Grande. A gente fez a minha lojinha no que é onde era nosso quarto. Colocamos uma porta de vidro, ar-condicionado e agora a gente tem uma Mini Boticário dentro da minha casa, onde eu não deixo faltar nenhum produto.", explica Ana. Aquidauanense montou uma mini loja dentro da própria casa - Foto: Divulgação

Além do apoio de seu esposo, toda a família de Ana se envolve no empreendimento." Todo mundo ajuda. Todo mundo mesmo! Meu esposo ajuda a vender, meus filhos ajudam a entregar, todo mundo ajuda na revenda.", conclui Ana com um sorriso no rosto.

No próximo dia 23, Ana compartilhará sua história em rede nacional, dentro do programa Mais Você da Rede Globo.