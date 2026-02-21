Acessibilidade

21 de Fevereiro de 2026 • 15:37

AQUIDAUANA

Aquidauanense Gleice Helena é destaque hoje no Meu MS

Programa da TV Morena, filial da Rede Globo, foi gravado na Igreja Matriz de Aquidauana

Redação

Publicado em 21/02/2026 às 08:58

Atualizado em 21/02/2026 às 10:02

Assessoria de Comunicação

A cantora aquidauanense Gleice Helena será uma das atrações do programa Meu MS, exibido logo após o almoço pela TV Morena. A reportagem especial foi gravada na tradicional Igreja Matriz de Aquidauana e traz uma conversa emocionante sobre trajetória, identidade e amor pelo Pantanal sul-mato-grossense.

Conhecida como a “Rainha do Pantanal”, Gleice Helena vem conquistando o público com sua voz marcante, presença de palco e forte ligação com as raízes culturais da região. Criada em Forte Coimbra, no coração do Pantanal, e atualmente morando em Aquidauana, a artista faz questão de destacar o orgulho que sente pela cidade que escolheu para viver.

A gravação contou com a participação do repórter Chicão Castro, que também tem fortes raízes em Aquidauana, além do repórter Cabral. O cenário escolhido, a Igreja Matriz, reforça a conexão da cantora com a história e a tradição do município.

Durante a entrevista ao programa Meu MS, Gleice destacou o desejo de consolidar sua carreira sem nunca se desconectar de suas origens:

Tenho orgulho de ser daqui do Mato Grosso do Sul. Meu sonho é ser conhecida primeiro no meu estado, que eu carrego no peito. Quero levar nossa cultura e o Pantanal para todo o Brasil.

A reportagem vai ao ar neste sábado, logo após o programa Terra Nostra, a partir das 13h40. A matéria promete emocionar o público ao apresentar a trajetória de uma artista que carrega no repertório e na alma as cores, os sons e a identidade do Pantanal, representando Mato Grosso do Sul por onde passa.

