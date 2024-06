Aquidauanense goleia o Corumbaense pelo Sub-20

Eduardofotoms

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 começou neste sábado com goleada e vitória magra do atual campeão. A primeira rodada teve cinco jogos neste sábado (8), com destaque para a vitória do Aquidauanense sobre o Corumbaense por 6 a 1, pelo Grupo A.

No Estádio Mário Pinto (Noroeste), o Azulão foi para cima do Carijó da Avenida e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Kaio Henrique. Aos nove minutos, Keneddy marcou o seu primeiro gol na partida, ampliando para 2 a 0. Antes do intervalo, Caio Gabriel diminuiu a diferença, fechando o placar do primeiro tempo em 2 a 1.

Na etapa final, o Aquidauanense transformou a vitória em goleada com mais dois gols de Keneddy, aos 12 e aos 24 minutos. Donato também marcou aos 16 e o zagueiro José Emília completou o placar de 6 a 1, fechado aos 40 minutos.

Em Campo Grande, no Estádio Olho do Furacão, o atual campeão União ABC enfrentou o Campo Grande pelo Grupo C e venceu por 1 a 0. O único gol da partida saiu aos três minutos do primeiro tempo. Felipe Baiano arriscou de fora da área, o goleiro André deu rebote e Thiaguinho aproveitou para mandar a bola para rede. Na outra partida da chave, o São Gabriel recebeu o Novo no Estádio Municipal e venceu pelo mesmo placar, gol marcado por Júlio César aos oito minutos do segundo tempo.