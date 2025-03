Aquidauanense intensifica treinos para representar o Brasil no Mundial Escolar de JudÃ´

Divulgação

A rotina de treinos da judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes está ainda mais intensa. Para chegar em sua melhor forma ao Mundial Escolar de Judô, que será disputado na Sérvia entre os dias 4 e 14 de abril, a jovem atleta de 13 anos se dedica diariamente a uma preparação rigorosa.



Pela manhã, treina em casa com o acompanhamento da irmã, também judoca, que a auxilia na parte técnica. Após a escola, segue para a academia e, à noite, das 18h30 às 20h, encara o treino de judô sob a orientação do sensei Osvaldo Benevides Jr., o Juninho. São quase três horas diárias de treino, refletindo seu compromisso com o esporte e com a meta de representar o Brasil no cenário internacional.

Essa vaga no Mundial Escolar é resultado de sua brilhante conquista no ano passado, quando foi campeã dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), em Recife.



Anna Clara, que começou no judô aos 6 anos influenciada pela irmã, já soma importantes títulos nacionais e regionais, consolidando-se como uma das promessas do esporte.



Com o apoio incondicional da família e a determinação que a caracteriza, a jovem atleta embarca para mais um desafio com o sonho de trazer mais uma medalha para Aquidauana e para o Brasil.

