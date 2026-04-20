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SOLIDARIEDADE

Aquidauanense Julia Prado é transferida para Hospital do Exército no RJ

A jovem de 28 anos segue internada em estado grave após um gravíssimo acidente de grandes proporções na via Dutra, enquanto familiares e amigos se mobilizam em uma corrente de solidariedade.

Redação

Publicado em 20/04/2026 às 16:38

Atualizado em 20/04/2026 às 16:54

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A história da aquidauanense Julia Lara Prado ganhou contornos ainda mais comoventes após o grave acidente ocorrido no último domingo (19), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A jovem de 28 anos segue internada em estado grave, enquanto familiares e amigos se mobilizam em uma corrente de solidariedade.

Natural de Aquidauana, Julia é formada em Medicina Veterinária e também graduada em Administração. Antes de se casar, vivia com a mãe, dona Maria, e a irmã, Isabela, mantendo uma relação próxima com a família e a comunidade local.

Ela estava no veículo junto com o marido, Brendon Teodoro Marinato, quando ocorreu o acidente envolvendo uma carreta carregada com gás liquefeito de petróleo (GLP), que tombou e explodiu. O impacto foi devastador. Marinato, que tinha passagem pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate e atualmente servia na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), não resistiu aos ferimentos e faleceu na segunda-feira (20).

Julia foi socorrida em estado gravíssimo, com queimaduras severas pelo corpo, e permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela segue em transferência para o Hospital Federal do Andaraí (CTQ), referência federal com tratamento especializado para queimaduras graves. Segundo a família, ela ainda não foi informada sobre a morte do esposo.

O caso gerou forte comoção não apenas pela gravidade do acidente, mas pela história do casal, bastante conhecido em Aquidauana. Amigos destacam a trajetória de Julia como uma jovem dedicada aos estudos e à família, agora enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida.

Até mesmo a cadela do casal, Pandora, também ficou ferida no acidente e segue em tratamento veterinário.

Diante da situação, familiares organizaram uma campanha solidária para arrecadar recursos que possibilitem o deslocamento e a permanência de parentes no Rio de Janeiro durante o período de internação. A iniciativa busca amenizar os custos e garantir que Julia tenha o suporte necessário nesse momento crítico. Para quem puder contribuir com qualquer valor, a chave PIX é 08702207133 (Isabela de Lara Prado)

Enquanto isso, a comunidade de Aquidauana se une em orações e apoio, acompanhando com esperança a recuperação da jovem, símbolo de força em meio a uma tragédia que marcou profundamente duas cidades e diversas famílias.

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