Aquidauanense Juliana Monteiro estreia como apresentadora na TV Morena

Divulgação

A cantora aquidauanense Juliana Monteiro, mergulha em uma nova empreitada como apresentadora de TV neste próximo fim de semana. Reconhecida por seu carisma e um timbre vocal, ela traz sua energia para o universo televisivo.



Sua trajetória no mercado sertanejo preparou-a para o desafio inédito: comandar, ao lado de Alexandre Cabral, uma referência na comunicação, o especial de verão do Programa Meu MS, veiculado pela TV Morena. Esse programa destaca a riqueza cultural, a história e os encantos do Estado de Mato Grosso do Sul, proporcionando aos espectadores uma imersão enriquecedora e celebrando a identidade local.



O pontapé inicial dessa série especial será neste sábado, 13, às 13:45h.