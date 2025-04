Aquidauanense Lejania Malheiros assume presidência da Abeta

Redes Sociais

Eleita por aclamação na mais recente assembleia da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), em fevereiro de 2025, a nova diretoria assume o comando da associação a partir de 4 de abril de 2025, em gestão bianual.

A posse oficial serádurante a feira WTM Latin America, de 14 a 16 de abril, em São Paulo. A equipe de direção da entidade será presidida por Lejania Malheiros, especialista em Gestão Pública e Privada do Turismo, bacharel em especialização em atrativos naturais; e proprietária da Buriti Viagens e Consultorias - operadora de receptivo e consultoria na formatação de produtos turísticos.

Lejania tem 42 anos e se formou em 2005 pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A posse ocorreu de forma on-line. "O estado de Mato Grosso do Sul vem se posicionando fortemente com ações de fomento ao segmento de natureza, que é o maior potencial do nosso estado e eu acredito que trazer a presidência da instituição mais respeitada do segmento para o MS vai ser estratégico. Fico feliz de representar o Mato Grosso do Sul e contribuir com o fortalecimento do turismo a nível Nacional", avaliou a aquidauanense.

Com atuação na região Pantanal Sul e na Serra da Bodoquena, em Aquidauana, MS, Lejania também é docente do Senac com atuação na área de governança e políticas públicas, e integra a atual diretoria da Visit Pantanal (Associação Empresarial do Pantanal Sul). “Com grande honra e responsabilidade, assumo a presidência da Abeta, dando continuidade ao trabalho sólido e inspirador desenvolvido até aqui. A gestão anterior deixou um legado valioso, e meu compromisso é seguir fortalecendo o ecoturismo e o turismo de aventura no Brasil, promovendo a segurança, a sustentabilidade e a inovação no setor. Juntos, com nossos associados e parceiros, seguiremos construindo um futuro onde as experiências na natureza sejam cada vez mais acessíveis, responsáveis e transformadoras.”, afirma a nova presidente.

Da presidência para diretoria de mercados

Na nova composição de quadro, Vinícius Viegas "Banjo”, que presidiu a Abeta no mandato anterior e no atual, assume a diretoria de Mercados. Banjo é CEO/sócio da Nattrip Agência e Operadora de Turismo, Rio de Janeiro/RJ; e ex-presidente da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura. “Chego ao fim de um ciclo como presidente da Abeta, depois de dois mandatos intensos, desafiadores e repletos de aprendizados. Minha gratidão a todos os ex-presidentes, diretores e conselheiros que vieram antes de nós e aos que estiveram comigo de 2019 até aqui. Foi uma honra dividir essa jornada com vocês. Um agradecimento especial à nossa equipe executiva – Ana Paula, Thais Motta, Nancy e Luizão – pelo compromisso inabalável e dedicação diária

à Abeta e ao turismo de natureza no Brasil. Quando assumi a presidência, nosso objetivo era tornar a Abeta uma associação

independente, estruturada e pronta para o futuro. Hoje, com todas as suas cicatrizes visíveis, mas curadas, tenho a certeza de que avançamos muito. A Abeta nos ensina, desafia e retribui na mesma intensidade, e sou grato por tudo o que vivi nesses anos”, declara.

A trajetória de Banjo segue os mesmos pilares do cargo anterior agora com a nova atuação, na direção de Mercados. “O diretor de

Mercado da Abeta atua estrategicamente para fortalecer e expandir o turismo de natureza do Brasil, conectando os associados ao mercado por meio de parcerias e posicionamento do setor”, explica.

Vinícius Viegas acrescenta: “Minhas responsabilidades incluem promover oportunidades de negócios, representar a associação em

eventos e fortalecer a comunicação e o marketing do ecoturismo e turismo de aventura. Além disso, busca integrar os associados ao

mercado consumidor; apoiar políticas públicas; e fomentar ações que consolidem o Brasil como referência mundial no segmento”.

Há 20 anos, o consenso rege os desafios Na composição da nova diretoria, de sete pessoas, quatro são diretores de primeira jornada.

Quem segue é a vice-presidente Lejania Malheiros, que assume a presidência; o presidente Vinícius Viegas, que assume o cargo de diretoria de mercados; e a diretora de comunicação Fernanda Dornelles, que assume a vice-presidência da entidade.

Os novos integrantes são: Jaime Prado, diretor de Relações Institucionais;



July Costa, diretora de Comunicação; Aline Aguiar, diretora de Capacitação e Sustentabilidade; e Talita Uzeda, diretora Técnica.

Uma proposta de nova administração ligada à anterior, com uma diretoria estatutária que vem se renovando e inovando caminhos.

O diretor executivo, Luiz Del Vigna, ressalta: “conquistamos mais uma chapa de continuidade, o que vem acontecendo há 20 anos. Alternamos nossas lideranças seguindo o consenso em temas relevantes à associação e ao setor. O consenso suaviza os caminhos e fortalece uma entidade que é associativa, uma vez que no consenso não existem perdedores nem ganhadores.”.

Vigna também destaca os três pilares de atuação da Abeta nos próximos anos: a ampliação da oferta de qualificação através de cursos, oficinas, seminários e consultorias; o aperfeiçoamento das ferramentas de comunicação; e o desenvolvimento contínuo das relações institucionais com governos e entidades. “Montamos um time de comunicação robusto, estamos investindo

na promoção de cursos e especializações, e melhorando as relações institucionais em Brasília, estando atentos também às legislações estaduais e municipais do setor.”, aponta.

Confira a nova diretoria:

Presidente



Lejania Malheiros Buriti Turismo (MS)

Vice-presidente

Fernanda Dornelles

Viverdi Aventura (SC)

Diretor de Relações Institucionais

Jaime Prado

Apoio Inovação e Gestão (PE)

Diretor de Mercados

Vinicius Viegas

Nattrip (RJ)

Diretora de Comunicação

July Costa

Praia Rica Expedições (TO)

Diretora de Capacitação e Sustentabilidade

Aline Aguiar

Canyons do Sul Ecoturismo (SC)

Diretora Técnica

Talita Uzeda

Grupo Cataratas (RJ)

Conselho Fiscal:

Titulares:

Gil Cunha

Pousada Meu Canto (MG)

Jaqueline Franco

Rede dos Sonhos (SP)

Ludmylla Carvalho

Cerrado Rupestre (TO)

Suplentes:

Paulin Talaska

Terra Nativa (SP)

Vinicius Martins

MSV (SP)

Robério Góes

Farol da Foz (AL)



O que é Abeta?



A Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) é uma entidade civil sem fins lucrativos, que reúne empresas que atuam com Ecoturismo e Turismo de Aventura de forma profissional, sustentável e inovadora. Com associados espalhados por todo o país, a Abeta forma uma rede qualificada de empresas e instituições comprometidas com o profissionalismo, com a diversão segura, com a preservação ambiental e com o prazer da descoberta da Vida ao Ar Livre.

Fundada em 2004 para representar e promover o Ecoturismo e o Turismo de Aventura, tornou-se referência nacional. Com associados espalhados por todo o Brasil, a Abeta tem uma rede qualificada de profissionais e empresas que dominam as mais essenciais regras de segurança – sem deixar de lado a atividade sustentável e a diversão, matéria-prima de toda atividade turística ao ar livre.

A Abeta é pioneira na qualificação e certificação em turismo de aventura. Isso representa reconhecimento mundial aos seus associados, conquista real ligada à gestão de segurança desenvolvida pela associação, parceira na criação das normas técnicas desenvolvidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).