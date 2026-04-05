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Aquidauanense Lejannia Malheiros se destaca no turismo brasileiro

Presidente da Abeta, ela vem ganhando espaço como uma das vozes mais relevantes do turismo de natureza no Brasil.

Redação

Publicado em 05/04/2026 às 07:40

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Lejania

O turismo brasileiro vive um momento histórico de crescimento — e, cada vez mais, com protagonismo feminino. Mais do que consumidoras, as mulheres estão assumindo o comando do setor, influenciando decisões de viagem e liderando negócios em todo o país. Nesse cenário de transformação, ganha destaque a atuação da aquidauanense Lejannia Malheiros, uma das vozes mais relevantes do turismo de natureza no Brasil.

O movimento acompanha números expressivos. Em 2025, os aeroportos brasileiros bateram recorde com 129,6 milhões de passageiros, segundo a Anac. Ao mesmo tempo, dados da UN Tourism indicam que mulheres são responsáveis por mais de 70% das decisões de viagem no mundo. No Brasil, elas já lideram cerca de 57% dos negócios turísticos, conforme o IBGE.

Esse avanço também se reflete no empreendedorismo: o Sebrae aponta que o país possui mais de 10,4 milhões de mulheres à frente de empresas.

Mudança de comportamento e novos destinos

O protagonismo feminino também está redesenhando o mapa do turismo. Embora o Sudeste ainda concentre grande parte das viagens, mulheres demonstram maior interesse por destinos no Norte e Nordeste, especialmente aqueles ligados à natureza, cultura local e experiências de descanso.

Viajar, aliás, é o principal sonho de muitas brasileiras. Pesquisa do Think Olga revela que esse desejo é compartilhado por 67% das mulheres entre 18 e 29 anos e por cerca de 59% das acima dos 30.

Liderança feminina e transformação cultural

É nesse contexto que a atuação de Lejannia Malheiros ganha relevância nacional. Como presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), ela observa de perto o avanço das mulheres — mas também os desafios que ainda persistem.

Segundo a aquidauanense, o setor vive uma “transição cultural”, em que antigas percepções ainda exigem que mulheres reafirmem constantemente sua capacidade técnica e liderança.

“Estamos avançando de forma consistente, mas ainda existem hábitos e visões em transformação”, analisa.

Apesar disso, os números dentro da própria Abeta mostram a força feminina: mais de 70% da diretoria da entidade é composta por mulheres, refletindo competência, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento sustentável do turismo.

Força coletiva e futuro do setor

Para Lejannia Malheiros, o caminho para superar desigualdades — como a diferença salarial, ainda 24,4% menor para mulheres — passa pelo fortalecimento do coletivo.

Ela defende o associativismo como ferramenta essencial para criar redes de apoio, ampliar a visibilidade feminina e formar novas lideranças.

“Acredito muito na força do coletivo para superar essas barreiras. Promover ambientes mais diversos e respeitosos não é apenas uma questão de equidade, mas também de fortalecimento do próprio setor”, destaca.

Um setor em transformação

O crescimento do turismo no Brasil mostra que o setor caminha para um modelo mais diverso, sustentável e sensível às questões sociais. Nesse novo cenário, mulheres não apenas participam — elas lideram.

E entre essas lideranças, a trajetória de Lejannia Malheiros reforça como talentos regionais, como os de Aquidauana, têm conquistado espaço e ajudado a redefinir o futuro do turismo brasileiro.

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