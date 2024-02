Aquidauanense leva a melhor no Estádio Noroeste

Vinícius Eduardo/@eduardofotoms

O jogo de abertura da 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024 de futebol masculino foi duelo de times azuis no Estádio Noroeste, em Aquidauana. O Aquidauanense venceu o Ivinhema por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo B.



O primeiro gol do jogo saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. O camisa 26 Willian pegou rebote na grande área e finalizou forte para abrir o placar. Na etapa final, em tabela pelo lado esquerdo, Claivert fez o 2 a 0.



Com isso, o time de Aquidauana assumiu a liderança do grupo B. A equipe está com sete pontos. Quem vem na sequência é Ivinhema, Corumbaense, Dourados e Novo (na zona de rebaixamento).



Neste domingo (4), a rodada será complementada com três partidas. Operário x Costa Rica às 15h; Coxim x Náutico às 15h; ambos pelo grupo A e Dourados x Novo às 15h30 no grupo B.



Confira abaixo a classificação do grupo B:

Aquidauanense - 7 pontos

Ivinhema - 4 pontos

Corumbaense - 4 pontos

Dourados - 3 pontos

Novo - 1 ponto