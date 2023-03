Aquidauanense Matheus faz bonito e leva medalha de ouro no Pan de Jiu-Jitsu nos EUA

Aquidauanense brilhou nos Estados Unidos / Divulgação/ Arquivo Pessoal

O aquidauanense Matheus Godoy, 29 anos, fez bonito e levou medalha de ouro no Pan de Jiu-Jitsu 2023. A competição chegou ao seu terceiro dia nesta sexta-feira (24), em Kissimmee, na Flórida (EUA).

Houveram diversas disputas na quarta, quinta e hoje em diversas categorias .Matheus brilhou no evento da IBJJF representando muito bem Aquidauana-MS e o Brasil.

Ele duelou contra quatro adversários na categoria super peso-pesado master 1 faixa preta e venceu a luta.

Ao O Pantaneiro, Matheus disse que trará detalhes sobre a trajetória e a vitória. Ele fará um vídeo que será publicado posteriormente em outra nota no portal.

"Ganhei o Pan Americano da International Brazilian Jiu Jitsu Federation, aqui em Orlando hoje e estou muito feliz."

Trajetória

Fã de esportes maciais desde pequeno, o atleta conta que começou com a luta quando criança.

"Comecei a treinar muito novo, e desde que iniciei em competições, há 13 anos já vislumbrava um dia me tornar profissional. Essa transição foi natural, acredito que consequência do trabalho duro e suporte dos meus patrocinadores e família que confiam no meu trabalho", contou em última entrevista ao O Pantaneiro.

E essa transição foi transformando o pequeno aquidauanense em atleta profissional. De Aquidauana, o lutador foi para Campo Grande, onde treinou com Alan Régis, também conhecido como Tatuapú.

Em 2011, viajou para os Estados Unidos para participar do seu primeiro Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, na Califórnia, e de lá se mudou para São Paulo, a fim de aprimorar ainda mais sua técnica e treinar em tempo integral.

Em 2015, o aquidauanense se inscreveu no programa nacional de jiu-jitsu dos Emirados Árabes Unidos, uma estrutura que traz os melhores faixas-pretas e marrons de todo o mundo para treinar o sistema de escolas públicas do país. A inscrição de Matheus foi aceita e ele começou a passar seu tempo entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil.

Matheus faz questão de visitar Aquidauana, sua cidade natal e região.

“Estou sempre que possível por aqui. Minha mãe mora em Bonito, e meus avós e meu pai em Aquidauana”.

Matheus ganhou diversas competições, notoriedade e é um dos melhores atletas do Brsil.

Ele já venceu torneios da Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu (IBJJF), Federação dos Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour (AJP) e Spyder Korea Invitational.

"Olhando para trás vejo que as dificuldades fazem parte da caminhada e que a persistência vale a pena. Também acho que ainda não cheguei nem perto do que posso alcançar, mas estou trabalhando pra isso."

Principais conquistas:

• 1º lugar SPYDER Invitational (2017)

• 1º lugar no IBJJF Tel Aviv Open (2019)

• 1º Lugar IBJJF Amsterdam Open (2018 **)

• 1º lugar UAEJJF World Pro BR Qualifiers (2019)

• 2º Lugar IBJJF Floripa Winter Open (2018)

• 3º Lugar Aberto da Primavera da IBJJF Floripa (2017)

• 3º Lugar UAEJJF Grand Slam, Abu Dhabi (2018)

• 3º Lugar UAEJJF Grand Slam, Londres (2018)

Principais realizações (cintos coloridos):

• 1º lugar no Campeonato Brasileiro da IBJJF (2015 marrom)

• 2º Lugar Campeonato Mundial da IBJJF (2016 marrom)

• 2º Lugar Campeonato Sul-Americano da IBJJF (2013 roxo)

• 3º Lugar Campeonato Sul-Americano da IBJJF (2015 marrom)

** Absoluto

** Peso e Absoluto

Posição / Técnica Favorita: Kneebar

Vídeo: