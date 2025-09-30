Aquidauanense morre vítima de câncer em Barueri

Cristiane tinha três filhos e residiu por muitos anos no Bairro Guanandi, em Aquidauana
A aquidauanense Cristiane da Ora faleceu na sexta-feira (26), no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, em São Paulo, onde estava internada em tratamento contra o câncer. A morte foi registrada por volta das 14h.
Cristiane tinha três filhos e residiu por muitos anos no Bairro Guanandi, em Aquidauana. Há seis meses havia se mudado para Barueri, onde continuava o tratamento da doença.
Familiares agradeceram o apoio recebido de amigos e parentes durante o período de internação e tratamento.
