Aquidauanense morre vítima de câncer em Barueri

Divulgação

A aquidauanense Cristiane da Ora faleceu na sexta-feira (26), no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, em São Paulo, onde estava internada em tratamento contra o câncer. A morte foi registrada por volta das 14h.



Cristiane tinha três filhos e residiu por muitos anos no Bairro Guanandi, em Aquidauana. Há seis meses havia se mudado para Barueri, onde continuava o tratamento da doença.



Familiares agradeceram o apoio recebido de amigos e parentes durante o período de internação e tratamento.

