Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:47

Buscar

Últimas notícias
X
Violência

Aquidauanense morto em Miranda será velado e sepultado nesta segunda-feira em Aquidauana

O aquidauanense deixa familiares e amigos em luto, além de um filho de 8 anos, que agora enfrenta a perda precoce do pai

Redação

Publicado em 19/01/2026 às 10:06

Atualizado em 19/01/2026 às 10:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

O corpo de Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, será velado e sepultado nesta segunda-feira (19) em Aquidauana (MS).

O jovem foi vítima de homicídio na madrugada de domingo (18), no município de Miranda. O velório será realizado na Capela da Pax Cidade Natureza, do Dourado, em Aquidauana. Após as despedidas de familiares e amigos, o sepultamento ocorrerá no cemitério local.

Edilson trabalhava em uma obra dentro de uma pousada pantaneira, em Miranda, onde ocorreu o crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O autor do homicídio, um companheiro de trabalho e menor de idade, confessou o crime, que teria ocorrido após um desentendimento na área da alimentação.

O aquidauanense deixa familiares e amigos em luto, além de um filho de 8 anos, que agora enfrenta a perda precoce do pai. A tragédia causou grande comoção entre moradores de Aquidauana, onde Edilson era conhecido, principalmente pela brutalidade do caso.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Acidente no Bairro Alto mobilizou Bombeiros em Aquidauana

Turismo

Aquidauana confirma Carnaval 2026 em Piraputanga

Tempo

Calor predomina em Aquidauana neste sábado

De acordo com a previsão, o dia será de sol predominante, com poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva ao longo do período.

Trânsito

Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

Publicidade

Campanha

Janeiro Branco em Aquidauana destaca paz e equilíbrio como pilares da saúde mental

ÚLTIMAS

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo