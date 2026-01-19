Aquidauanense morto em Miranda será velado e sepultado nesta segunda-feira em Aquidauana

Redes Sociais

O corpo de Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, será velado e sepultado nesta segunda-feira (19) em Aquidauana (MS).

O jovem foi vítima de homicídio na madrugada de domingo (18), no município de Miranda. O velório será realizado na Capela da Pax Cidade Natureza, do Dourado, em Aquidauana. Após as despedidas de familiares e amigos, o sepultamento ocorrerá no cemitério local.

Edilson trabalhava em uma obra dentro de uma pousada pantaneira, em Miranda, onde ocorreu o crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O autor do homicídio, um companheiro de trabalho e menor de idade, confessou o crime, que teria ocorrido após um desentendimento na área da alimentação.

O aquidauanense deixa familiares e amigos em luto, além de um filho de 8 anos, que agora enfrenta a perda precoce do pai. A tragédia causou grande comoção entre moradores de Aquidauana, onde Edilson era conhecido, principalmente pela brutalidade do caso.