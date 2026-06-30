Aquidauanense Paulo Corrêa de Oliveira receberá título de Professor Emérito da UFMS

Instituto Morro Azul

O aquidauanense Paulo Corrêa de Oliveira, colunista de O Pantaneiro, será homenageado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com o título de Professor de Magistério Superior Emérito, uma das mais importantes honrarias concedidas pela instituição a docentes que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à educação superior.

Natural de Aquidauana, Paulo Corrêa de Oliveira é reconhecido por sua contribuição à formação acadêmica de inúmeras gerações de estudantes e pela defesa da valorização da cultura regional. Arquiteto de formação, também se destacou como professor universitário, teatrólogo, escritor e cronista, tornando-se uma das principais referências intelectuais de Mato Grosso do Sul.

Membro da Cadeira nº 15 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Paulo mantém uma atuação constante na produção literária e na preservação da memória histórica e cultural do Estado. Em suas crônicas, muitas delas publicadas em O Pantaneiro, retrata personagens, fatos e costumes que ajudam a preservar a identidade e a história de Aquidauana e da região pantaneira.

O título de Professor Emérito é destinado a docentes que deixaram um legado duradouro para a universidade e para a sociedade, reconhecendo não apenas a excelência acadêmica, mas também a contribuição para o desenvolvimento científico, cultural e humano.

A homenagem faz parte das comemorações pelos 47 anos da federalização da UFMS e reconhece a trajetória de um profissional que construiu sua carreira unindo ensino, arquitetura, arte, literatura e cultura. A concessão do título foi aprovada pelo Conselho Universitário (Coun), após indicação da diretora do Câmpus de Aquidauana, professora doutora Ana Graziele Toledo.

A cerimônia será realizada na próxima quarta-feira, 1º de julho, às 8h30, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, durante a programação oficial de aniversário da UFMS. Além de Paulo Corrêa de Oliveira, outros docentes, servidores e personalidades que contribuíram para a história da instituição também serão homenageados.