Aquidauanense Rafael Girotto é eleito para o Conselho de Administração do COB

Divulgação

O aquidauanense Rafael Girotto, foi recentemente eleito para o Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB), um marco importante para o esporte de alto rendimento no país.



A nomeação de Girotto, atual presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), é encarada como uma conquista significativa, reforçando o papel fundamental que ele desempenhou no desenvolvimento da canoagem brasileira nos últimos anos.

O trabalho de Girotto à frente da CBCa tem sido amplamente reconhecido por seu comprometimento com o fortalecimento das bases do esporte, que resultou em grandes conquistas internacionais.

O aquidauanense tem atuado de forma estratégica para ampliar o acesso ao esporte em diversas regiões do Brasil, especialmente em um momento de renovação do COB, que busca maior equilíbrio na gestão, dando voz e participação efetiva a todas as confederações.

A experiência no esporte o coloca em uma posição chave para contribuir com o crescimento e a profissionalização das práticas esportivas no país, ao lado de outros dirigentes esportivos que também integram o novo conselho.

A cidade de Aquidauana, onde nasceu e deu seus primeiros passos no esporte, tem sido uma referência constante em sua trajetória. A ligação de Rafael com a cidade simboliza o impacto que profissionais de diferentes regiões podem ter no esporte de elite, mesmo quando vêm de lugares com menos tradição olímpica.



A eleição, além de motivo de orgulho para o estado de Mato Grosso do Sul, é um reflexo de como o esporte pode transformar vidas e regiões inteiras