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ORGULHO

Aquidauanense Rafael Girotto é eleito vice-presidente da COPAC

Ele foi eleito por unanimidade vice-presidente da Confederação Pan-Americana de Canoagem (COPAC), entidade responsável pelo desenvolvimento e fortalecimento da modalidade nas Américas.

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 16:01

Atualizado em 21/06/2026 às 16:11

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O esporte brasileiro conquistou mais um importante espaço no cenário internacional. O aquidauanense Rafael Girotto foi eleito por unanimidade vice-presidente da Confederação Pan-Americana de Canoagem (COPAC), entidade responsável pelo desenvolvimento e fortalecimento da modalidade nas Américas.

Atual presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Girotto recebeu o apoio de todas as federações participantes da assembleia que definiu a nova diretoria da entidade continental. A eleição representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente da canoagem brasileira e amplia a participação do Brasil nas decisões estratégicas do esporte em nível internacional.

Com a escolha, Rafael Girotto passa a integrar a direção da COPAC, contribuindo diretamente para a elaboração de políticas, projetos e ações voltadas ao crescimento da canoagem nos países do continente americano.

Natural de Aquidauana, Girotto tem construído uma trajetória de destaque na gestão esportiva, atuando no fortalecimento da modalidade no Brasil e na ampliação da participação de atletas brasileiros em competições internacionais. Sua eleição é vista como uma conquista não apenas para a canoagem nacional, mas também para Mato Grosso do Sul, que passa a ter um representante em um dos principais cargos da entidade continental.

A Confederação Pan-Americana de Canoagem reúne federações e organizações esportivas de diversos países das Américas e desempenha papel fundamental na organização de competições, intercâmbios e programas de desenvolvimento da modalidade.

A presença de um brasileiro na vice-presidência da entidade reforça o protagonismo do país no cenário da canoagem e fortalece as perspectivas de crescimento do esporte nos próximos anos.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Canoagem comemorou a eleição de Rafael Girotto, destacando o apoio unânime recebido durante o processo e ressaltando a importância da conquista para o fortalecimento da canoagem em todo o continente.

Para Aquidauana, a eleição representa motivo de orgulho, levando o nome do município para além das fronteiras nacionais e consolidando a trajetória de um gestor esportivo que vem contribuindo para o desenvolvimento da canoagem brasileira.

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