Aquidauanense Rafael Girotto Ã© reeleito presidente da ConfederaÃ§Ã£o Brasileira de Canoagem

O aquidauanense Rafael Girotto foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) para mais um mandato de quatro anos, de março de 2025 a março de 2029. A eleição foi realizada no sábado (15), durante a Assembleia Geral Eletiva da entidade. Ao lado de Girotto, o ex-atleta e medalhista olímpico Erlon de Souza assume como 1º vice-presidente, e Rubens Mario de Faro Pompeo como 2º vice-presidente.



A reeleição de Rafael é um reconhecimento ao trabalho de reestruturação da CBCa nos últimos anos. O dirigente destacou os desafios enfrentados no início de sua gestão e a importância do apoio recebido para superar momentos críticos.



"Pegamos a confederação em um momento extremamente delicado, talvez o mais crítico da sua história. A palavra que mais ouvia era 'coragem', e era exatamente disso que precisávamos. Meu pai me encorajou a não desistir sem tentar, e esse foi um conselho valioso", declarou Girotto, emocionado.



Durante sua gestão, a CBCa consolidou parcerias, fortaleceu a modalidade e garantiu suporte aos atletas, refletindo-se nos bons resultados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O aquidauanense reforçou seu compromisso com a canoagem nacional: "Estou aqui de coração aberto para dedicar pelo menos mais quatro anos à modalidade".



A nova gestão contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho de Administração, além do suporte de nomes importantes do esporte. O 1° vice-presidente, Erlon Silva, enfatizou sua transição de atleta para dirigente e destacou seu conhecimento sobre as necessidades dos esportistas. Já o 2° vice-presidente, Rubens Pompeu, afirmou que trabalhará pelo crescimento estrutural da modalidade.



O reconhecimento ao trabalho de Girotto também veio de Luciano Hostins, membro da comissão eleitoral, que destacou a recuperação da entidade sob a liderança do aquidauanense. "Acompanhei e sou testemunha do trabalho, dedicação e coragem que todos tiveram", afirmou.



Com um ciclo de desafios e avanços pela frente, Rafael Girotto segue no comando da CBCa, levando o nome de Aquidauana ao topo da canoagem brasileira.

