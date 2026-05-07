Aquidauanense realiza sonho de assistir a jogo profissional de futebol no Paraguai

Mesmo torcedor do Corinthians, Paulinho acompanhou o confronto entre Recoleta e Santos no Paraguai e viveu uma experiência inesquecível ao lado da irmã Santina, responsável por realizar mais um de seus sonhos.
Arquivo Pessoal
O aquidauanense Paulo Luiz Melo Falcão, de 60 anos, viveu um momento especial e inesquecível nesta semana. Conhecido carinhosamente como Paulinho, ele realizou o sonho de assistir pela primeira vez a uma partida profissional de futebol.
A experiência aconteceu no último dia 5 de maio, durante o jogo entre Recoleta e Santos Futebol Clube, em Pedro Juan Caballero.
O momento foi proporcionado pela irmã, Santina Falcão, que contou que sempre procura realizar os sonhos do irmão e proporcionar experiências marcantes para ele.
Segundo Santina, conseguir os ingressos não foi tarefa fácil. Os convites para a partida se esgotaram em apenas três dias, e ela precisou contar com a ajuda de amigos para tornar o desejo do irmão realidade.
“Os amigos não mediram esforços para ajudar. Foi uma correria, mas conseguimos”, contou emocionada.
Apesar do jogo envolver o Santos, Paulinho é torcedor do Corinthians Paulista. Por isso, foi ao estádio vestido com a camisa da Seleção Brasileira, mas, segundo a irmã, aproveitou cada minuto da experiência.
Santina relata que momentos como esse ficam marcados para sempre na vida do irmão e que faz questão de vê-lo feliz.
“São momentos muito especiais para ele. Eu faço de tudo para vê-lo sorrindo e vivendo coisas boas”, disse.
A emoção foi ainda maior por acontecer próximo ao Dia das Mães, período em que, segundo a irmã, Paulinho sente ainda mais saudade da mãe. Mas entre emoção, futebol e carinho em família, a viagem ao Paraguai se transformou em uma lembrança inesquecível para o aquidauanense.
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