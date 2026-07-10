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Aquidauanense recebe 7 de Setembro em duelo direto neste sábado

Azulão aparece entre os líderes da Série B, mas time douradense tem apenas dois pontos a menos; são sete rodadas para definir a luta pelo acesso

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 13:39

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Jogadores comemorando gol da vitória contra o Comercial, único jogo em casa na competição / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

Depois de duas partidas consecutivas longe de casa, o Aquidauanense volta a jogar diante da torcida neste sábado (11), quando recebe o 7 de Setembro de Dourados pela quarta rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol 2026. A bola rola às 16h (horário de MS), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em um confronto que pode mexer diretamente com as primeiras posições da tabela.

O Azulão da Princesa chega embalado pela importante vitória por 1 a 0 sobre o Taveirópolis, conquistada no último sábado (04), em Campo Grande. O resultado manteve a equipe pantaneira na disputa pela ponta da competição, que segue bastante equilibrada nas rodadas iniciais.

Após três jogos disputados, quatro times aparecem empatados com seis pontos. O União ABC lidera pelo saldo de gols, seguido por Comercial, Misto e Aquidauanense. O 7 de Setembro aparece em quinto, com quatro pontos. Como a Série B é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, cada rodada ganha ainda mais importância na corrida por uma das duas vagas que garantem o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2027.

A partida deste sábado também marca o retorno do Aquidauanense ao Estádio Mário Pinto de Souza, depois de duas rodadas seguidas atuando como visitante. Até aqui, a equipe fez apenas um jogo diante de sua torcida, justamente na estreia da competição, quando venceu o Comercial por 1 a 0. Fora de casa, foi superado pelo Misto em Três Lagoas, 2 a 0, além do triunfo da semana passada contra o Taveirópolis.

Do outro lado, o 7 de Setembro busca se aproximar do grupo de cima da classificação. A agremiação douradense também vê o confronto como decisivo para seguir na briga pelo acesso.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Quem não puder comparecer ao estádio poderá acompanhar a partida ao vivo pela Aquidauanense TV, no YouTube.

Serviço

Jogo: Aquidauanense x Sete de Dourados
Competição: 4ª rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026
Data: Sábado, 11 de julho
Horário: 16h (horário de MS)
Local: Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

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