Aquidauanense recebe honraria do CRO e homenagem do Legislativo

Divulgação

Na Sessão Legislativa realizada na noite de ontem, terça-feira (08) no Plenário Estevão Alves Corrêa, o vereador Humberto Torres, 1º Secretário da Mesa Diretora apresentou nos termos do Art. 168, §1º, inciso VI do Regimento Interno, Moção de Aplauso a aquidauanense Melissa Lanzilotti Pacheco, pela conquista da Medalha da Ordem Sul-mato-grossense do Mérito Odontológico.

A Medalha da Ordem Sul-mato-grossense do Mérito Odontológico é a maior honraria que o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul presta a personalidades da Odontologia por relevantes serviços prestados a Odontologia do Estado de MS e foi instituída no ano de 1999.

Nela vem cunhado o busto de Joaquim José da Silva Xavier “Tiradentes” Patrono dos Dentista, e no verso o Símbolo da Odontologia. “A Odontologia é uma profissão da área de saúde que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas relacionados aos dentes, boca, língua, gengiva, ossos da face e do pescoço”, segundo informações do CRO/MS.

Tratar cáries, fazer extrações e intervenções cirúrgicas, corrigir a mastigação, problemas estéticos e até mesmo solucionar distúrbios do sono, são atividades desenvolvidas pelos odontólogos.

Histórico

Melissa Lanzillotti Pacheco nascida em 23 de abril, filha de Elisa Maria Lanzillotti e Haroldo Moliterno Pacheco, formada pela Faculdade de Odontologia de Lins (SP) no ano de 1995 foi alvo da Moção de Aplauso apresentada pelo vereador Humberto Torres pela sua extensa experiência e brilhante trajetória nos serviços de odontologia.

Detentora de diversos cursos, Melissa Lanzillotti Pacheco ainda atua como representante do Conselho Regional de Odontologia do MS, tendo iniciado na profissão de dentista em 1996 – trabalhando em uma Clínica Odontológica São Paulo. Cursou Latu Senso em Ortopedia Funcional dos Maxilares – Camilo Castelo Branco em SP.

Atualmente é concursada da Prefeitura Municipal de Aquidauana, tendo atuada inclusive na área da Saúde Indígena atendendo a comunidade de 14 Aldeias – Aquidauana, Anastácio e Nioaque – Atendimento aos Índios Guatós – ilhados no Rio Paraguay – Corumbá.

Entre as mais diversas atividades, Melissa Pacheco, atendeu nas Unidades Básicas de Saúde em Aquidauana, foi coordenadora de Saúde Bucal na rede Municipal, foi ativa na Pesquisa Nacional de Doença Cárie Dentária e Doença Periodontal - SB Brasil e possui habilitação em Odontologia Hospitalar com Ênfase em UTI – pelo Centro Regional de Odontologia Intensiva no Hospital Beneficente São Francisco de Assis de Tupã/SP – “Hospital Amigo da Criança”.

Através da Moção de Aplauso, o vereador Humberto Torres parabeniza a Dra. Melissa Lanzillotti Pacheco pela reconhecida capacidade profissional através do recebimento desta medalha, e por todos os serviços prestados em prol da comunidade no município de Aquidauana.

A Moção de Aplauso foi submetida a votação em plenário e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, sendo entregue em seguida para a homenageada Melissa Lanzillotti Pacheco, que estava acompanhada por familiares, colegas de trabalho e amigos.