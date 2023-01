Aquidauanense recebe multa feita em cidade do Pará, mas nunca esteve lá

Vítima procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauanense de 50 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil nessa sexta-feira (20), após se deparar com uma multa de trânsito feita no estado do Pará, e em uma cidade que ele nunca esteve na vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mora no bairro Cidade Nova em Aquidauana. Ele conta que ontem recebeu uma notificação de autuação por infração de trânsito do seu veículo com placas de Aquidauana. Essa infração teria ocorrido na cidade de Marabá/PA.

Porém, a vítima havia deixado o carro na oficina e disse que nunca esteve nessa cidade. Ele sequer sabia que existia o município do Pará.

Ele acredita que a placa do seu veículo tenha sido clonada, por isso procurou a Delegacia.

O caso foi registrado e a vítima orientada aos procedimentos legais para não pagar a multa.