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SUPERAÇÃO

Aquidauanense Santina conquista seu 1° pódio no ciclismo

Aquidauanense garantiu o 4º lugar na categoria Master +60 durante prova realizada em Piraputanga e emocionou ao relembrar a infância humilde e a realização de um sonho antigo.

Redação

Publicado em 24/05/2026 às 17:42

Atualizado em 24/05/2026 às 18:34

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A prova de mountain bike realizada neste domingo (24), em Piraputanga, distrito de Aquidauana, foi marcada por emoção, superação e muita inspiração. A aquidauanense Santina Melo Falcão surpreendeu ao conquistar seu primeiro pódio na modalidade, alcançando o 4º lugar na categoria Master +60 anos.

Conhecida pelo jeito alegre, divertido e pelo constante incentivo ao esporte, Santina sempre esteve presente apoiando atletas e motivando outras pessoas a praticarem atividade física. Desta vez, porém, foi ela quem recebeu os aplausos ao subir ao pódio diante dos competidores e do público presente.

A conquista teve um significado ainda mais especial para a atleta. Emocionada após a prova, Santina relembrou momentos da infância humilde, quando via crianças brincando de bicicleta em frente de casa, enquanto possuir uma bike parecia um sonho distante.

Décadas depois, a realidade foi transformada em vitória. Com determinação e entusiasmo, ela completou o percurso e celebrou intensamente a conquista do primeiro pódio da carreira.

“Foi um momento muito emocionante para mim. Nunca imaginei viver isso. Lembrei da minha infância e de tudo o que passei. Hoje estou aqui realizando um sonho”, comentou Santina, bastante emocionada ao O Pantaneiro.

A participação da atleta chamou a atenção não apenas pelo resultado, mas também pelo exemplo de perseverança e amor ao esporte. A conquista reforça que nunca é tarde para buscar novos desafios e celebrar novas vitórias.

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