15 de Dezembro de 2025

Aquidauana

Aquidauanense se forma em Farmácia na capital após defesa contra o câncer

A pesquisa de Lucas Azevedo é direcionada ao tratamento do câncer

Redação

Publicado em 15/12/2025 às 20:57

Atualizado em 15/12/2025 às 21:22

Aquidauana ganhou um farmacêutico e pesquisador, Lucas Azevedo Menezes, o aquidauanense colou grau, no curso de Farmácia - UFMS – Campo Grande, no dia 12/12.

O jovem, Lucas, defendeu o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC com o tema, Investigação do Potencial Antitumoral de Ismene amancaes e de Alcaloides da Família Amaryllidaceae. A pesquisa investigou sobre os alcaloides da família Amaryllidaceae, especialmente a Crinamina, candidatos promissores para novas estratégias terapêuticas oncológicas, combinando boa potência e de baixa toxicidade para células normais.

Esta pesquisa é direcionada ao tratamento do câncer. Ex-aluno do Instituto Falcão de Aquidauana, Lucas seguirá com atividades profissionais e pretensões intelectuais em Campo Grande.

Em tempo, a Cerimônia de Colação de Grau, no dia 12/12, UFMS – foi marcada, por um ato de duplo reconhecimento, em que o avô, leitor do Jornal O Pantaneiro, Dari da Costa Azevedo, funcionário da UFMS, aposentado – Campus de Aquidauana, juntamente, com a prof.ª Drª Camila Ítalo – Reitora da UFMS, entregaram o canudo ao Lucas.

O momento da entrega foi emocionante para o avô, Dari, que por mais de 30 anos transportou inúmeros jovens universitários, Brancão – Prefeitura Municipal de Aquidauana quanto no CPAq no percurso Aquidauana – Campo Grande (ida e volta)

As famílias Menezes e Azevedo agradecem aos amigos (as), familiares e aos professores e professoras que estiveram no percurso formativo.

