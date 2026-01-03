Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026 • 11:08

Aquidauana

Aquidauanense se recupera após ser esfaqueado durante comemorações de Ano-Novo

Devido à gravidade do ferimento e suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande,

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 09:09

Atualizado em 03/01/2026 às 10:07

O jovem Luam Guilherme Sampaio, de 22 anos, militar do 9º Batalhão de Engenharia e Combate de Aquidauana, segue em boa recuperação após ter sido vítima de um esfaqueamento registrado na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, logo após as comemorações da virada do ano, em Aquidauana.

Inicialmente, Luam foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Devido à gravidade do ferimento e à suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, referência em atendimentos de maior complexidade. O protocolo de vaga zero é acionado em situações de urgência, garantindo a transferência imediata do paciente mesmo sem disponibilidade formal de leitos.

Após avaliações detalhadas realizadas pela equipe médica da Santa Casa, foi constatado que não houve necessidade de intervenção cirúrgica. Luam permanece internado para observação, encontra-se utilizando uma sonda, mas apresenta evolução clínica positiva e estável. Segundo informações médicas, a expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias, caso mantenha o bom quadro de recuperação.

O esfaqueamento ocorreu durante uma briga generalizada, registrada na esquina das ruas Mário Arima com Delfino Alves Corrêa, após um desentendimento envolvendo um grupo de pessoas que retornava das festividades de Ano-Novo. As circunstâncias do caso seguem sob apuração pelas autoridades competentes.

Familiares e amigos acompanham a recuperação do militar com alívio e expectativa positiva, agradecendo o atendimento rápido das equipes de emergência e o suporte médico recebido em Campo Grande.

Confira o vídeo:


